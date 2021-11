US-Professor: «Ära des Bargelds geht ihrem Ende entgegen»

Prasad ist Professor an der privaten Cornell-Universität mit Hauptcampus in Ithaca (NY). Sie ist eine der acht Universitäten der Ivy League und zählt zu den renommiertesten Universitäten der Welt. Prasads jüngstes Buch trägt den Titel «Zukunft des Geldes - wie die digitale Revolution Währungen und die Finanzindustrie verändert». (aeg/sda)

Bitcoin und Co.: Das passiert in Krypto-Foren auf Reddit

An diesen Orten stecken sich wieder mehr Menschen an

37'120 Fälle pro Tag: Höchststand in Deutschland ++ Corona-Pille in England zugelassen

Ueli Maurer will kein Gesetz gegen Greenwashing am «grünen» Finanzplatz Schweiz

Finanzminister Ueli Maurer will am heutigen Mittwoch am Weltklimagipfel für den nachhaltigen Finanzplatz Schweiz einstehen. «Wir haben den meisten Finanzplätzen etwas voraus, und diese Karte müssen wir gerade in Glasgow spielen», sagte er in einem Interview.