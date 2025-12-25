freundlich
DE | FR
burger
International
USA

Trump-Regierung: Haben eine Million neue Epstein-Dateien gefunden

Pages that show New York grand jury subpoenas being issued into the Jeffrey Epstein and Ghislaine Maxwell investigation, then pages of redactions that follow, in this document released by the U.S. Jus ...
Viele Dokumente, die veröffentlicht wurden, wurden stark zensiert.Bild: AP

US-Regierung findet eine Million neue Epstein-Dokumente – erneute Vezögerung

Das US-Justizministerium spielt im Fall Epstein weiter auf Zeit. Eigentlich sollten bis Freitag alle Ermittlungsakten veröffentlicht werden. Nun sind plötzlich weitere Dokumente entdeckt worden.
25.12.2025, 06:0225.12.2025, 06:02
Patrick Diekmann / t-online
Ein Artikel von
t-online

Das US-Justizministerium hat die Entdeckung von mehr als einer Million Dokumente, die möglicherweise mit dem Epstein-Fall zusammenhängen, bekanntgemacht. Die Bundespolizei FBI und Staatsanwaltschaft in New York (Southern District) hätten das Ministerium über die Dokumente informiert und man prüfe deren Freigabe gemäss gesetzlicher und gerichtlicher Vorgaben, hiess es vom Ministerium auf der Plattform X. Man werde die Dokumente «so schnell wie möglich» veröffentlichen. Zugleich verwies das Ministerium wegen des Umfangs auf weitere Wochen, die das voraussichtlich in Anspruch nehmen werde.

Es blieb unklar, wie es plötzlich dazu kam, dass so viele neue Dokumente auftauchten. Aus dem Post ging auch nicht hervor, wann genau das Ministerium darüber informiert worden war.

Frist zur Veröffentlichung eigentlich abgelaufen

Die US-Regierung von Donald Trump und insbesondere das Justizministerium stehen wegen der Veröffentlichung unter Druck. Eigentlich hätten die Dokumente zu den Epstein-Ermittlungen per Gesetz bis zum vergangenen Freitag der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden müssen – bisher ist ein Teil einsehbar. Teilweise sind die Akten stellenweise geschwärzt.

Der demokratische Minderheitsführer im US-Senat, Chuck Schumer, warf wegen der neu aufgetauchten Dokumente Trump erneut Vertuschung vor. Amerikaner verdienten eine Antwort auf die Frage, was verborgen werde und warum, schrieb der Oppositionspolitiker auf X. Um den Epstein-Fall ranken sich viele Spekulationen, weshalb sich in den vergangenen Jahren immer mehr Druck hin zu einer Veröffentlichung aufgebaut hatte.

Jahrelang hatte der Multimillionär Epstein aus New York einen Missbrauchsring betrieben, dem Dutzende junge Frauen und Minderjährige zum Opfer fielen. Über mehrere Jahre hinweg soll er Minderjährige etwa in New York und Florida auch selbst missbraucht haben. 2019 starb Epstein mit 66 Jahren im Gefängnis, bevor es zu einer möglichen weiteren Verurteilung hätte kommen können.

Der Finanzier hatte beste Kontakte in der High Society, was zahlreiche Spekulationen über die Tragweite des Skandals mit sich brachte. Immer wieder kam die Frage auf, welche prominenten Persönlichkeiten in Epsteins Machenschaften verwickelt gewesen sein könnten. Per Gesetz wurde schliesslich vor gut einem Monat die Veröffentlichung der Akten verfügt, gegen die sich Trump lange gewehrt hatte.

Mehr zum Fall Epstein:

Verwendete Quellen:

  • Nachrichtenagentur dpa
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
3 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
3
Epstein-Files: Bestimmte geschwärzte Stellen können offenbar gelesen werden
Das US-Justizministerium veröffentlicht nach und nach die Epstein-Dokumente. Nun ist einigen Personen aufgefallen, dass man die geschwärzten Stellen mit einem Trick doch lesen kann.
Nach massivem Druck durch die Öffentlichkeit hat das US-Justizministerium in den vergangenen Tagen begonnen, die lange unter Verschluss gehaltenen Ermittlungsakten zum Fall des inzwischen verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein zu veröffentlichen. Nicht nur in den USA hat man gespannt auf die Veröffentlichung gewartet.
Zur Story