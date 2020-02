Wieso es nie «zu spät» ist, um mit dem Investieren anzufangen

Beim Sparen legt man Geld für einen – vielleicht bestimmten – Zweck zurück, z. B. eine Reise oder späteren Kauf. Beim Investieren wird das Geld in Aktien, Obligationen, Gold, Immobilien etc. angelegt mit dem Ziel, es langfristig zu vermehren. Was besser ist, hängt sehr von den persönlichen Zielen, Möglichkeiten, aber auch von der Risikobereitschaft ab – ohne Risiko kein Ertrag. In der Schweiz sparen wir gerne, die repräsentative Studie der Migros-Bank an 1'500 Personen hat gezeigt, dass 92% der jungen Menschen (18–29 Jahre) regelmässig etwas auf die Seite legen, bei den 30–55-Jährigen waren es 93%. Bei den Gründen, warum nicht mehr in z. B. die Finanzmärkte investiert wird, gaben die jungen Menschen an, dass sie sich mit Alternativen zum Sparkonto nicht auskennen (52%) und dass sie glauben, zu wenig Vermögen für Alternativen zu haben (48%).