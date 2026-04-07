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Samsung rechnet wegen KI-Boom mit Rekordgewinn

Dank KI-Boom: Samsung sagt Rekordgewinn voraus

07.04.2026, 08:4307.04.2026, 08:43

Samsung Electronics hat im Zuge des anhaltenden KI-Booms einen Rekordgewinn vorausgesagt. Der südkoreanische Elektronikriese fuhr im ersten Quartal mehr Gewinn ein als im gesamten letzten Jahr.

So erwartet der südkoreanische Elektronikriese in seinem aktuellen Geschäftsbericht für das erste Jahresquartal ein Betriebsgewinn von 57,2 Billionen Won (umgerechnet knapp 29,8 Milliarden Franken). Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht dies einer Verachtfachung des Gewinns – und dem höchsten Wert, den Samsung in seiner Unternehmensgeschichte je in einem Geschäftsquartal erzielen konnte. Der operative Gewinn für das gesamte Jahr 2025 betrug 43,6 Billionen Won.

Samsungs Zahlen für den Zeitraum Januar bis März haben selbst die bereits hohen Erwartungen des Marktes deutlich übertroffen. Laut einer von der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap durchgeführten Umfrage liegt der erwartete Betriebsgewinn im Schnitt um 36,7 Prozent über den Schätzungen der befragten Ökonomen. Die Märkte in Südkorea reagierten positiv auf Samsungs Geschäftsbericht: Am Morgen stieg der Leitindex Kospi um knapp 2,4 Prozent an.

Der hohe Betriebsgewinn Samsungs fusst laut Experten vor allem auf der anhaltend hohen Nachfrage nach KI-Infrastruktur. Samsung Electronics ist einer der weltweit führenden Produzenten von Halbleitern, insbesondere im Segment leistungsstarker Speicherchips.

Bei den Geschäftszahlen von Samsung Electronics handelt es sich nur um eine erste Schätzung. Genauere Zahlen wird der Konzern erst zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichen, voraussichtlich am Ende des Monats. (sda/dpa)

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