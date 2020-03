Absturz: Schweizer Börse fällt fast 5 Prozent – Luxusgüter besonders betroffen

«Wir sind am Ende»: Ärztin schildert prekäre Zustände in italienischem Spital

Italien ist im Ausnahmezustand. Wegen des Coronavirus arbeiten Ärzte und Pflegende seit Tagen am Limit oder darüber hinaus. Ein Foto aus der Stadt Cremona in der Provinz Lombardei geht derzeit viral und wird zum Symbol der Corona-Krise in Italien.

Es zeigt, wie eine Pflegerin den Kopf auf den Tisch legt, um sich kurz auszuruhen. Gemäss der Nurse Times handelt es sich bei der erschöpften Frau um Elena Pagliarini, welche gerade eine lange Nachtschicht hinter sich gebracht hat. Aufgenommen wurde …