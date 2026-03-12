Lidl Schweiz senkt die Preise von 60 Alltagsartikeln.

bild: Lidl

Lidl startet «weitere Preisoffensive» in der Schweiz

Der Einzelhändler senkt die Preise von 60 Alltagsartikeln dauerhaft. Dies sei eine Reaktion auf die steigenden Lebenshaltungskosten.



Wie eine Pressemitteilung von dieser Woche verkündet, will Lidl Schweiz die Haushaltskassen der Schweizer Bevölkerung entlasten und die Preise verschiedener Produkte senken.



Im Rahmen einer sogenannten Preissenkungsoffensive kündigte das Unternehmen Preissenkungen bei rund 60 Artikeln des täglichen Bedarfs an. Dazu gehören Produkte aus einem breiten Sortiment, wie Milchprodukte, Hygieneartikel und Backwaren.



Die neuen Preise gelten in den Lidl-Filialen seit dem 7. März.



Übersetzung Dieser Text wurde von unseren Kolleginnen und Kollegen aus der Romandie geschrieben, wir haben ihn für euch übersetzt.

Eine Preissenkung auf eigene Kosten



Lidl Schweiz finanziere diese dauerhaften Preissenkungen aus eigenen Mitteln. Mit der Massnahme wolle man die Haushaltskassen der Schweizer Bevölkerung entlasten.



«Wir senken die Verkaufspreise […], um die Haushaltskassen dort zu entlasten, wo wir es als Detailhändler direkt beeinflussen können.» Lidl-CEO Nicholas Pennanen

Lidl Schweiz beobachte die aktuelle Marktentwicklung genau, wie der CEO Nicholas Pennanen in der Pressemitteilung erklärt. Während die Preise in vielen Lebensbereichen steigen, setze Lidl Schweiz ein bewusstes Gegensignal.«Wir senken die Verkaufspreise […], um die Haushaltskassen dort zu entlasten, wo wir es als Detailhändler direkt beeinflussen können», so Pennanen weiter. (jzs/comm)

