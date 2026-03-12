recht sonnig11°
DE | FR
burger
Wirtschaft
Schweiz

Lidl Schweiz senkt Preise von 60 Alltagsartikeln dauerhaft

Nouvelle offensive sur les baisses de prix chez Lidl
Lidl Schweiz senkt die Preise von 60 Alltagsartikeln.
bild: Lidl

Lidl startet «weitere Preisoffensive» in der Schweiz

Der Einzelhändler senkt die Preise von 60 Alltagsartikeln dauerhaft. Dies sei eine Reaktion auf die steigenden Lebenshaltungskosten.
Cet article est également disponible en français. Lisez-le maintenant!
12.03.2026, 16:2612.03.2026, 16:26

Wie eine Pressemitteilung von dieser Woche verkündet, will Lidl Schweiz die Haushaltskassen der Schweizer Bevölkerung entlasten und die Preise verschiedener Produkte senken.

Im Rahmen einer sogenannten Preissenkungsoffensive kündigte das Unternehmen Preissenkungen bei rund 60 Artikeln des täglichen Bedarfs an. Dazu gehören Produkte aus einem breiten Sortiment, wie Milchprodukte, Hygieneartikel und Backwaren.

Das 600-Millionen-Debakel: Die Migros zieht sich aus Deutschland zurück

Die neuen Preise gelten in den Lidl-Filialen seit dem 7. März.

Übersetzung

Dieser Text wurde von unseren Kolleginnen und Kollegen aus der Romandie geschrieben, wir haben ihn für euch übersetzt.

Eine Preissenkung auf eigene Kosten

Lidl Schweiz finanziere diese dauerhaften Preissenkungen aus eigenen Mitteln. Mit der Massnahme wolle man die Haushaltskassen der Schweizer Bevölkerung entlasten.

«Wir senken die Verkaufspreise […], um die Haushaltskassen dort zu entlasten, wo wir es als Detailhändler direkt beeinflussen können.»
Lidl-CEO Nicholas Pennanen

Lidl Schweiz beobachte die aktuelle Marktentwicklung genau, wie der CEO Nicholas Pennanen in der Pressemitteilung erklärt. Während die Preise in vielen Lebensbereichen steigen, setze Lidl Schweiz ein bewusstes Gegensignal.«Wir senken die Verkaufspreise […], um die Haushaltskassen dort zu entlasten, wo wir es als Detailhändler direkt beeinflussen können», so Pennanen weiter. (jzs/comm)

Lidl lanciert Waagen mit KI – was sich für Kunden ändert

Das könnte dich auch interessieren:

Streit um AHV-Finanzierung geht in die heisse Phase
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Postauto-Brand in Kerzers FR
1 / 14
Postauto-Brand in Kerzers FR

Am Mittwochmittag informierten die Behörden über den Postauto-Brand in Kerzers FR.
quelle: keystone / cyril zingaro
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Es war chancenlos, man konnte nicht helfen» – grosse Betroffenheit in Kerzers
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Ein hoher Ölpreis spielt Putin in die Karten – das Wichtigste in 5 Punkten
Der Krieg im Nahen Osten sorgt für hohe Ölpreise – und damit für gute Stimmung in Russland. Eben noch meldeten Moskaus Finanzbehörden ein Rekorddefizit im Haushalt. Und nun kriegen sich manche in Moskau wegen erwarteter Milliarden-Mehreinnahmen durch einen Ölpreis von zwischenzeitlich über 100 US-Dollar je Fass (159 Liter) vor Freude kaum ein, auch wenn die Preise zuletzt wieder etwas sanken. Die Rohstoffmacht finanziert so auch ihren Krieg gegen die Ukraine. Was das Geschenk für Kremlchef Wladimir Putin bedeutet – dazu Fragen und Antworten:
Zur Story