Brasilianisches Gericht kippt Verfügung gegen Glyphosat

«Schneeball zerfetzen, bevor er zu einer Lawine wird» – 50'000 Zuschauer bei #wirsindmehr

Chemnitz am Montag. Eine Woche ist es her, dass rechte Demonstranten in Chemnitz marodierend durch die Strassen zogen. Vorausgegangen war der Tod eines 35-jährigen Mannes. Ein Iraker und ein Syrer sitzen seither in Untersuchungshaft. Die Demos in Chemnitz gehen weiter: Am Abend gibt es ein Gratis-Konzert gegen Rassismus. Mehr als 20.000 Besucher werden erwartet.