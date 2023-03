Bild: watson/larissaerni

Was gerade mit den Banken in den USA abgeht und was das für die Schweiz bedeutet

Letzte Woche, am 10. März, wurde die 16.-grösste Bank in den USA geschlossen. Das hatte auch Auswirkungen auf die Banken in der Schweiz – ganz besonders auf die Credit Suisse. Seither bangen viele Kundinnen und Kunden um ihr Geld und ihre Anlagen. Doch wie hängen die Banken in der Schweiz mit denen in den USA zusammen? Und wieso trifft das Chaos die Credit Suisse besonders hart? Alle deine Fragen beantworten wir dir kurz und knapp in unter drei Minuten im Video: