Komet Lemmon ist derzeit gut sichtbar. Bild: www.imago-images.de

Mit etwas Glück siehst du jetzt Komet «Lemmon» am Himmel

Mehr «Wissen»

Der Komet «C/2025 A6 Lemmon» ist bei dunklem Himmel und ohne grosse Lichtverschmutzung in den kommenden Wochen am Schweizer Nachthimmel zu sehen. Der beste Beobachtungszeitraum liegt zwischen dem 12. Oktober und dem 2. November.

Die maximale Helligkeit erreiche der Komet um das Oktoberende herum, schreibt der Wetterdienst Meteonews in seinem Online-Blog. Der Komet sei mit freiem Auge sichtbar, Feldstecher und lichtstarke Grossferngläser werden aber empfohlen. Der Erde am nächsten sein dürfte er am 21. Oktober. Die Entfernung beträgt dann rund 90 Millionen Kilometer.

So hell leuchtet der Komet

Die Prognosen gehen von einer Helligkeit von vier bis drei mag aus, hiess es weiter. Mag, die Abkürzung für Magnitude, ist die Masseinheit für die Helligkeit eines Himmelskörpers. Der Polarstern hat zum Vergleich eine scheinbare Helligkeit von rund 2 mag und ist 2,5-mal heller als ein Objekt mit 3 mag.

Der Lemmon-Komet war laut dem Wetterdienst in den vergangenen Wochen bereits mit Teleskopen am Morgenhimmel sichtbar. Im August befand er sich im Sternbild Zwillinge, danach wanderte er durch den Krebs in das Sternbild Luchs. Im Zuge dessen nahm seine Aktivität stetig zu und es bildete sich ein immer längerer Ionenschweif. Seine Umlaufzeit beträgt etwa 1350 Jahre.

Wo du Lemmon bald findest

Seinen Namen hat der Komet vom Mount Lemmon Survey Observatorium in den USA, das den Himmelskörper bereits im Januar entdeckt hatte. Seine Bahn führt ihn um den 15./16. Oktober knapp an Cor Caroli, dem Hauptstern im Sternbild Jagdhunde, vorbei und um den 22./23. Oktober am Stern Arktur, dem hellen Stern im Sternbild Bärenhüter. (sda/vro)