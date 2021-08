Asteroid Bennu könnte dereinst mit der Erde kollidieren – so könnte man ihn abwehren

Totengott Benu

In der ägyptischen Mythologie war Benu ein Totengott, der in der Form eines göttlichen Vogels verehrt wurde. In der ägyptischen Astronomie verkörperte er den Planeten Venus.Laut dem Mythos war Benu das erste Wesen, das sich nach der Schöpfung auf dem aus der Flut auftauchenden Land niederliess. In regelmässigen Zeitabständen kommt er aus Arabien oder Indien nach Heliopolis, wo er sich im Tempel des Sonnengottes ein Nest aus Myrrhe baut. Hier verbrennt er beim Sonnenaufgang in der Glut der Morgenröte, um aus seiner Asche verjüngt wieder aufzuerstehen und zum Himmel emporzufliegen. Dies soll alle 500 oder 1461 Jahre geschehen. Benu ist möglicherweise die Urform des mythischen Phoenix.