Kuriose und aussergewöhnliche Skigebiete dieser Welt



Die Weltkarte der Skigebiete: 9 aussergewöhnliche Skiorte und 1 grosse Frage

Die Skiferien in der Schweiz sind angebrochen, Tausende fahren ins Berner Oberland oder nach Graubünden. Doch die Welt der Skiorte erstreckt sich über den ganzen Globus. Eine Übersicht, 9 aussergewöhnliche Skigebiete und 1 grosse Frage.

Jetzt fahren wieder Tausende Schweizerinnen und Schweizer in die Skiferien. 1973 sah das dann auf dem Zürcher Hauptbahnhof übrigens so aus:

Doch das nur am Rande (und für Nostalgiker). Denn nicht nur in den Alpen wird Ski gefahren. Die Welt der Skigebiete erstreckt sich mittlerweile rund um den Globus – und hat ein paar aussergewöhnliche Orte zu bieten.

Die Weltkarte der Skigebiete: grafik: watson / daten: https://skimap.org/

Quelle und Methode: Rund 2000 Skigebiete hat die Seite skimap.org erfasst. Wie aktuell die Quelle ist, lässt sich schwer einschätzen: Einzelne Ski-Resorts sind laut unseren Stichproben nicht mehr in Betrieb, sei es wegen des Klimas oder aus finanziellen Gründen. Die Daten zeigen eine interessante Übersicht der Weltkarte der Skigebiete. Wer es genauer wissen will, wird auf der interaktiven Karte von skimap fündig. (red)

Nuuk, Grönland

Bild: https://www.skilift.gl/

Eines der nördlichsten Skigebiete der Welt befindet sich in Nuuk, der grössten Stadt Grönlands. Unter den einige Kilometer langen Pisten befindet sich laut Homepage der Betreiber sogar eine FIS-Rennstrecke, die jedoch zurzeit wegen Schneemangel nicht zum Einsatz kommt.

Nur schon der Anflug nach Nuuk ist ein Spektakel: Beautiful view during landing at the #Nuuk airport in #Greenland 😍pic.twitter.com/NM1I00Wimc — Devdeep (@idevgur) 28. Januar 2019

Mérida, Venezuela

Bis vor wenigen Jahren konnte man in Venezuela noch auf die Piste. Mit einer 12.5 Kilometer langen Seilbahn wurden Schneesportler von Mérida auf den Pico Espejo befördert – inklusive 3000 Höhenmetern!

Die Historiker-Organisation «Venezuela Inmortal» berichtet sogar von einem Slalom-Rennen 1956, an dem zwei Schweizer beteiligt waren.

Durch die Erderwärmung musste die Saison allerdings bereits in den 1980er Jahren auf wenige Monate gekürzt werden, inzwischen ist das Skigebiet laut der Daily Mail endgültig geschlossen, die Seilbahn ist jedoch noch in Betrieb.

Cerro Castor, Argentinien

Das südlichste Skigebiet der Welt, Cerro Castor, liegt nur 20 Autominuten von Ushuaia entfernt, der Stadt, die sich selbst «Fin del Mundo» nennt.

Die Talstation befindet sich auf nur gerade mal 195 Metern über Meer. Ein Skiparadies (sozusagen) am Meer, mit insgesamt 12 Anlagen, 29 Pistenkilometern und über 80 Skilehrern! Geplante Saisoneröffnung übrigens: 29. Juni 2019.

Ski Mountain Park, Brasilien

Das Skigebiet gut 60 Kilometer ausserhalb von São Paulo wurde in den 1960er Jahren erstmals eröffnet. Doch erst seit es 1998 mit neuen Ideen und Technologien wieder eröffnet wurde, ist der Freizeitpark in Fahrt gekommen. Mit einer 300 Meter langen Trockenpiste – einer bewässerten Matte – wirbt der Ski Mountain Park heute fürs Skifahren in Brasilien. Und das ohne einen einzigen Schneeflocken weit und breit.

Ski Mountain Park Brasilien

Ätna, Italien

Bild: http://www.etnasci.it/attivita/sci-alpinismo

Wer denkt, in Sizilien kann man nur Sommersportarten betreiben, der irrt sich. Auf dem Vulkan Ätna gibt es zwei kleine Skigebiete.

Natürlich hat Sicherheit oberste Priorität: Wenn der höchste, aktive Vulkan Europas auszubrechen droht, werden die Skianlagen geschlossen.

Afriski, Lesotho

Von Anfang Juni bis Ende August kommen Skibegeisterte auch in Südafrika auf ihre Kosten. Die Betreiber von Afriski in Lesotho werben mit einem «Touch Europa, gerade um die Ecke». Auf etwas über 3000 Metern gibt es zwei Pisten mit je einem Skilift. 2010 fanden hier auch die südafrikanischen Meisterschaften im Skifahren und Snowboarden statt.

Ski Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Bild: EPA

Sorgte schon bei seiner Eröffnung im Jahr 2005 für Aufsehen: Bei Aussentemperaturen von über 40°C wird in Dubai ein Skigebiet betrieben. In der nie über –1°C gekühlten Halle gleitet man über den Schnee, mitten in einem Shoppingcenter, mitten in der Wüste der Vereinigten Arabischen Emirate – kontroverser könnte die Situation kaum sein.

Die Pistenlänge beträgt insgesamt 1,5 Kilometer verteilt über 5 Pisten. Die längste Piste ist 400 Meter lang, der Höhenunterschied beträgt 60 Meter. Ein Fis-Rennen wird dort also kaum stattfinden.

Bild: https://www.skidxb.com/map#map

Jade Dragon Mountain, China

Bild: Shutterstock

Das Skigebiet auf dem Jade Dragon Mountain ist mit 4700 Metern über Meer das höchste Skigebiet Chinas und eines der höchsten der Welt. Gefahren wird auf einem Gletscher im Süden der Provinz Yunnan. Eine Gondel transportiert die Wintersportler von 3356 auf 4506 Meter. Wer noch höher hinaus möchte, nimmt die Treppe bis zum Glacier Park und wird auf 4680 Metern mit einer atemberaubenden Aussicht belohnt. Nicht wenige der Gipfelstürmer flüchten sich jedoch auch schnell unter eine Atemmaske.

Durch die Nähe zum Äquator leidet das Skigebiet an den Folgen des Klimawandels: Der Gletschter hat seit 1982 knapp zwei Drittel an Masse verloren.

Lake Mountain, Australien

Bild: https://www.lakemountainresort.com.au/winter/

Unweit von Melbourne liegt «Lake Mountain», der meist besuchte Wintersportort Australiens. Die Region lockt mit 37 Kilometer Langlaufloipen und Schneeschuhtouren – Skifahren kann man allerdings nicht. Die Hänge reichen aber immerhin für eine Schlittenfahrt.

Maoke, Indonesien

Indonesien gilt als Surfparadies. Doch auf dem legendären Gipfel des Maoke soll sich auch eines der höchstgelegenen Skigebiete der Welt befinden. Ob dem wirklich so ist, wird in Foren heiss diskutiert.

Existiert das Skigebiet mit drei Liften tatsächlich? Oder ist das nur ein Scherz? Da man die Bewilligung, diese Region überhaupt betreten zu dürfen, nur sehr schwierig und nur vor Ort in Jakarta bekommt, ist es schwierig zu überprüfen.

Klar ist: mit der 4884 Meter hohen Carstensz-Pyramide steht in Indonesien der höchste Berg Ozeaniens – einer der «Seven Summits». Und vielleicht gibt es dort auch irgendwo einen Skilift.

Warst du schon auf dem Maoke? Oder welche aussergewöhnlichen Skigebiete kennst du? Schreib uns ins Kommentarfeld!

