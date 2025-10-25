bedeckt, wenig Regen
Ibuprofen könnte bei Diabetes-Vorbeugung helfen

Ibuprofen könnte bei Diabetes-Vorbeugung helfen

Ibuprofen kennen viele als wirksames Mittel gegen Schmerzen und Entzündungen. Doch der Wirkstoff könnte auch helfen, bestimmten Erkrankungen vorzubeugen.
25.10.2025, 18:3025.10.2025, 18:30
Melanie Rannow / t-online
Ein Artikel von
t-online

Ibuprofen beeinflusst offenbar mehr als nur Schmerz- und Entzündungsprozesse im Körper. Eine aktuelle Studie aus den USA zeigt: Das Medikament greift in den Zuckerstoffwechsel ein – und das über einen überraschenden Weg.

Ibuprofen hemmt Rezeptoren für süssen Geschmack

Die Erkenntnisse stammen von einem Forschungsteam rund um Prof. Paul Breslin an der Rutgers University. Die Wissenschaftler entdeckten, dass Wirkstoffe wie Ibuprofen und Naproxen bestimmte Süss-Rezeptoren hemmen – sowohl im Mund als auch in anderen Körperzellen.

Diese Rezeptoren erkennen normalerweise Zucker und spielen eine wichtige Rolle bei der Verarbeitung von Glukose. Wenn Medikamente diese Rezeptoren blockieren, verändern sich laut der Studie die Wahrnehmung und Verarbeitung von Zucker im Körper.

«Wir haben herausgefunden, dass Ibuprofen und Naproxen die Aktivierung des Rezeptors für süssen Geschmack sowohl beim Menschen als auch in menschlichen Zellen hemmen», erklärte Breslin. Bereits Mengen, wie sie nach einer handelsüblichen Dosis im Blut vorkommen, reichten dafür aus.

Sandoz, Generika, Ibuprofen
Ibuprofen hat verschiedene Wirkungen.Bild: imago images

Studienteilnehmer schmeckten Süsses weniger intensiv

Auch bei Testpersonen liess sich der Effekt nachweisen: Nachdem sie ihren Mund mit Ibuprofen gespült hatten, nahmen sie süsse Geschmäcker deutlich schwächer wahr. Das deutet darauf hin, dass der Wirkstoff nicht nur lokal im Mund, sondern auch systemisch wirkt – also den gesamten Zuckerstoffwechsel beeinflussen kann.

Frühere Studien hatten bereits vermuten lassen, dass eine langfristige Einnahme von Ibuprofen mit einem verringerten Risiko für Krankheiten wie Diabetes, Alzheimer oder Darmkrebs einhergehen könnte. Die aktuelle Untersuchung liefert nun einen möglichen Mechanismus: die Hemmung der Süss-Rezeptoren.

Wichtig
Die Erkenntnisse bedeuten nicht, dass du vorbeugend Ibuprofen einnehmen solltest. Bei Fragen zum Medikament wende dich an deinen Arzt oder die Apotheke.

Neue Rolle für Ibuprofen denkbar

Sollte sich dieser Mechanismus in weiteren Studien bestätigen, könnte Ibuprofen künftig eine Rolle bei der Vorbeugung von Stoffwechselerkrankungen spielen – insbesondere bei Diabetes mellitus, so das Fazit der Forschenden.

Doch noch handelt es sich um eine Grundlagenstudie. Ob Ibuprofen tatsächlich vorbeugend gegen Diabetes eingesetzt werden kann, müssen weitere klinische Untersuchungen zeigen.

Mehr Medizin:

Studie zeigt: Placebo-Effekt wirkt bei Schmerzen
