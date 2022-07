Das James-Webb-Teleskop liefert eine erste, historische Farbaufnahme – hier ist sie

Am Dienstag will die Nasa bereits weitere Aufnahmen veröffentlichen. Dabei sollen unter anderem der sogenannte Carinanebel, eine Art Gaswolke, und der ausserhalb unseres Sonnensystems gelegene Planet «Wasp-96 b» zu sehen sein.

Bei der Präsentation des Bildes waren auch US-Präsident Joe Biden und dessen Vize Kamala Harris anwesend. Beide äusserten sich begeistert zum Bild aus dem All. Biden sprach von einem «historischen Tag», Harris von einem «aufregenden neuen Kapital in der Erforschung unseres Universums».

Am Montag war es nun so weit – eine erste Farbaufnahme, welche das Teleskop gemacht hat, wurde der Öffentlichkeit präsentiert. Bei der Aufnahme, auf der Sterne und Galaxien zu sehen sind, handele es sich um die «tiefste und schärfste bislang aufgenommene Infrarot-Sicht auf das Universum», hiess es von der Nasa.

Am Weihnachtstag 2025 wurde nach jahrelanger Vorbereitungszeit das James-Webb-Teleskop in den Weltraum losgeschickt. In einer Umlaufbahn etwa 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt soll es Bilder liefern, die bis dahin der Menschheit nicht zugänglich waren. Dadurch erhoffen sich Forschende, neue Erkenntnisse zum Weltraum zu gewinnen.

