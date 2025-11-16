bedeckt
DE | FR
burger
Wissen
Schweiz

Berns subver­si­ve Strassenschilder

Durch farbige Strassenschilder sollte sich die französische Armee in Bern zurechtfinden. https://achtung.be/arbeiten
Durch farbige Strassenschilder sollte sich die französische Armee in Bern zurechtfinden.Illustration: Marco Heer

Berns subver­si­ve Strassenschilder

In der Schweiz sind Strassen in weisser Schrift auf blauem Grund gekennzeichnet. Ausser in der Berner Altstadt: Hier sind Strassenschilder rot, grün, gelb, schwarz und weiss. Diese Farbenpracht hat die Stadt Bern dem Feldzug Frankreichs von 1798 zu verdanken.
16.11.2025, 11:3916.11.2025, 11:39
Thomas Weibel / Schweizerisches Nationalmuseum

Die 20‘000 Berner Soldaten hatten gegen die von Norden einfallende, 35‘000 Mann starke französische Armee am Ende keine Chance. Solothurn war gefallen, die Berner Regierung hatte kapituliert, die 4100 Mann starke eidgenössische Hilfstruppe blieb passiv, und im 16 Kilometer entfernten Fraubrunnen stemmten sich an diesem 5. März 1798 wenige Tausend Berner unter dem Kommando des Generalmajors Karl Ludwig von Erlach vergeblich gegen die Übermacht.

Später an diesem Tag geriet die Schlacht am Grauholz, jenem bewaldeten Hügelzug nördlich von Bern, vollends zum Desaster. Nach letzten Scharmützeln auf der Schosshalde vor den Toren der Stadt war die Schlacht verloren. Insgesamt 700 Berner waren tot, und die französischen Truppen marschierten in Bern ein.

Hier bloggt das Schweizerische Nationalmuseum
Mehrmals wöchentlich spannende Storys zur Geschichte der Schweiz: Die Themenpalette reicht von den alten Römern über Auswandererfamilien bis hin zu den Anfängen des Frauenfussballs.
blog.nationalmuseum.ch
Der Einmarsch der Franzosen in die Stadt Bern. Druckgrafik von Abraham Girardet. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Entr%C3%A9e_Triomphante_des_Fran%C3%A7ais_dans_Berne,_le_25_Ventose_An_6%C3%A9m ...
Der Einmarsch der Franzosen in die Stadt Bern. Druckgrafik von Abraham Girardet.Bild: Wikimedia / Musée Carnavalet, Paris

Im Grossen war Frankreichs Vorstoss ein Erfolg. Der Berner Staatsschatz, unter dem Rathaus eingelagerte Kisten voller Gold- und Silbermünzen, wurde beschlagnahmt – seinen enormen Wert beziffern Ökonomen heute auf umgerechnet über 600 Milliarden Franken. Selbst die Berner Wappentiere, die Bären aus dem (damals noch beim heutigen Bollwerk gelegenen) Bärengraben, wurden als Kriegstrophäen nach Paris abtransportiert.

Im Kleinen aber stand der französische Kommandant, General Alexis Balthasar Henri Antoine von Schauenburg, vor Problemen. Einquartierung und Verpflegung der Soldaten waren Sache der Stadt und privater Haushalte. Doch die Bevölkerung murrte über die Plünderung Berns zugunsten der französischen Staatskasse, in die Napoleons bevorstehender Ägypten-Feldzug grosse Löcher gerissen hatte. Karikaturen, die das französische Direktorium beim Auspressen der Stadt Bern zeigten, machten die Runde. Der Text spricht für sich: «Poussez ferme! L’or de la Suisse nous achètera l’Égypte!» («Drückt fest! Das Gold der Schweiz wird uns Ägypten einbringen!»).

Karikatur der französischen Auspressung Berns, um die Finanzierung von Napoleons Ägyptenfeldzug zu sichern. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karikatur_Or_de_la_Suisse.jpg
Karikatur der französischen Auspressung Berns, um die Finanzierung von Napoleons Ägyptenfeldzug zu sichern.Bild: Wikimedia

Auch der Alltag der französischen Truppen in der ihnen unbekannten Stadt gestaltete sich schwierig. Frankreichs Soldaten, zumeist des Lesens unkundig, pflegten sich immer wieder zu verirren, und so erteilte von Schauenburg dem einheimischen Maler Franz Niklaus König den Auftrag, für die verschiedenen Stadtteile farbige Strassenschilder anzufertigen, damit sich seine Soldaten in den verwinkelten Gassen zurechtfanden, auch ohne die Strassennamen lesen zu können.

Hier abonnieren!

Nationalmuseum

Der Berner Stadtteil I, die Innenstadt, bestand aus fünf Bezirken: Bezirk 1 (Matte und Nydegg), Bezirk 2 (Nydegg bis Kreuzgasse), Bezirk 3 (Kreuzgasse bis Zytglogge), Bezirk 4 (Zytglogge bis Käfigturm) und Bezirk 5 (Käfigturm bis Hirschengraben). König sann lange über Schauenburgs Auftrag nach und orientierte sich schliesslich an den Farben der neuen, von Frankreich 1799 diktierten helvetischen Trikolore grün, rot und gelb. Die Farben dieser nach dem Vorbild Frankreichs gestalteten Flagge waren alles andere als zufällig gewählt: Mit ihnen, so hofften die französischen Besatzer, sollte die widerspenstige Bevölkerung für die Anliegen der erst zehn Jahre zurückliegenden Revolution gewonnen werden.

Grün stand für die Waadt, wo im Januar 1798 im Zug der révolution vaudoise die bernischen Landvögte verjagt worden waren, rot und gelb nahmen Bezug auf die Schweizer Urkantone Uri, Schwyz und Unterwalden. Dieser helvetischen Trikolore entsprechend wies Maler König den Quartieren der Oberstadt rote (Bezirk 5), goldene beziehungsweise gelbe (4) und grüne (3) Strassenschilder zu, die historisch ältesten Stadtviertel erhielten weisse (2) und schwarze (1) Schilder. Für dieses Farbkonzept, so dachte sich König, müssten die französischen Besatzer doch zu gewinnen sein.

Franz Niklaus König orientierte sich für die Farbwahl der Berner Strassenschilder an der helvetischen Trikolore.
Franz Niklaus König orientierte sich für die Farbwahl der Berner Strassenschilder an der helvetischen Trikolore.Bild: Schweizerisches Nationalmuseum / Thomas Weibel / Wikimedia

Tatsächlich aber war die Farbwahl ausgesprochen subversiv. Die Farben goldgelb und rot nämlich hatten eine versteckte, in Bern aber ohne weiteres erkennbare Botschaft: Es waren die Farben des (ein Jahr später aufgelösten) «Äusseren Standes», der Gesellschaft junger Burger der Stadt Bern. Mit dem Schultheissen, den Räten, Vennern und Landvögten ahmte dieser Äussere Stand die Organisation der Stadt nach, um die jungen Bernburger auf spätere politische Ämter vorzubereiten. Der Äussere Stand veranstaltete militärische Umzüge und Übungsgefechte, am Ostermontag fand jeweils der jährliche Umzug statt. Das Emblem des Äusseren Standes zeigt einen auf einem roten Krebs reitenden Affen – auf goldenem Grund. Und der Versammlungsort der Gesellschaft, das prestigeträchtige Rathaus zum Äusseren Stand, lag folgerichtig im gelben Quartier.

Dieser tiefere Sinn entging den Franzosen völlig. Als Napoleons Herrschaft über die Schweiz 1813 zu Ende ging, blieben jedoch die bunten Beschriftungen den Bernerinnen und Bernern erhalten. Die Stadt lässt sich ihre einst subversive Signalisation einiges kosten: Die insgesamt rund 360 Emailleschilder sind Einzelanfertigungen und werden in Handarbeit hergestellt. Sie kosten zwischen 500 und 750 Franken, die Montage nicht eingerechnet. Damit sie die Zeiten überdauern, werden sie sogenannt «vandalensicher» verschraubt – anders als gewöhnliche Strassenschilder, von denen die Stadt Bern jährlich 100 bis 200 Stück ersetzen muss, werden ihre napoleonischen Pendants kaum je gestohlen.

Emblem des Äusseren Standes aus Bern, entstanden in den 1680er-Jahren. https://katalog.burgerbib.ch/detail.aspx?ID=176067
Emblem des Äusseren Standes aus Bern, entstanden in den 1680er-Jahren.Bild: Burgerbibliothek Bern
Weitere vom Blog des Nationalmuseums übernommene Beiträge:
>>> Weitere historische Artikel auf: blog.nationalmuseum.ch
watson übernimmt in loser Folge ausgesuchte Perlen aus dem Blog des Nationalmuseums. Der Beitrag «Berns subver­si­ve Strassenschilder» erschien am 11. November.
blog.nationalmuseum.ch/2025/11/napoleons-erbe-berns-subversive-strassenschilder
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
So zeigt sich Bern auf Instagram – 72 Bilder aus der Stadt, die keine Hauptstadt ist
1 / 73
So zeigt sich Bern auf Instagram – 72 Bilder aus der Stadt, die keine Hauptstadt ist
Bern: Viel Grün, die Aare und majestätische Bauten. Eine Slideshow mit Klischees und vielen Überraschungen – wir starten mit einem Bild von Jupiter – #bern #watson_gram
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Nico, so klein war er noch nie» – zu Besuch beim Gfrörli Club Bern
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
3 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
3
Meistgelesen
1
Ich mache Rühreier nur noch auf die kantonesische Art und du solltest auch
2
Halbinsel in Freienbach SZ für 69 Millionen verkauft – Pächter und Bewohner müssen weg
3
Die Schweiz dominiert an der Heim-Käse-WM – dieser hat gewonnen
4
DNA-Analyse weist Kallmann-Syndrom bei Adolf Hitler nach
5
15 statt 39 Prozent: Das Wichtigste zum neuen Zoll-Deal mit den USA in 7 Punkten
Meistkommentiert
1
Exodus der Superreichen oder Geldsegen – das Erklärvideo zur Erbschaftssteuer-Initiative
2
Experte widerspricht Spuhler: «Verstehe nicht, warum er sich so aufregt»
3
Trump will von der Schweiz laut einer Liste noch viel mehr, als Parmelin bekanntgab
4
Die Geschichte von Leela, die in der Bhagwan-Sekte als Mädchen missbraucht wurde
5
Studie zeigt: Frauen verlieren bei Scheidung 38 Prozent des Einkommens
Meistgeteilt
1
Russische Luftangriffe auf Kiew – 4 Tote und mehrere Verletzte gemeldet
2
Hamas übergibt tote Geisel, Israel im Gegenzug 15 Leichen von Palästinensern
3
Traumfinal Alcaraz – Sinner +++ Hediger bleibt bis Ende Jahr FCZ-Trainer
4
In 9 Spielen wird Doug Gilmour zur Rappi-Ikone – das erste ist legendär
5
Welpen-Mafia: Illegaler Hundehandel überzieht Europa
Schweizer Presse zum Zoll-Deal: «Nicht ausgeschlossen, dass es wieder eskaliert»
Die Freude in den Schweizer Medien über das Erreichte im Zollstreit zwischen der Schweiz und den USA ist zwar da – doch es gibt viele Mahnfinger. Schliesslich sei die vereinbarte Erklärung nur provisorisch und die Unsicherheit über die künftigen Schritte von US-Präsident Donald Trump gross, so der Tenor in den Zeitungen.
Zur Story