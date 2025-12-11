Am Donnerstag, 11. Dezember 2025, sagen wir der Sonne so früh tschüss wie das restliche Jahr nicht. Bild: KEYSTONE

Darum ist heute der früheste Sonnenuntergang des Jahres, aber nicht der kürzeste Tag

Am heutigen Donnerstag ist der früheste Sonnenuntergang des Jahres. Der kürzeste Tag ist es damit aber noch nicht. Das hat mit dem ungleichmässigen Lauf der Erde zu tun.

Um 16.35 Uhr ist Schluss. Dann verschwindet die Sonne am Donnerstag und die Dunkelheit übernimmt. Es ist der früheste Sonnenuntergang des Jahres, wie Meteonews schreibt. Ab Freitag geht sie dann allmählich wieder später unter, wenn auch zu Beginn nur um einige Sekunden.

Der kürzeste Tag ist der Donnerstag damit aber noch nicht. Dieser ist bekanntlich am 21. Dezember. Zwar geht die Sonne dann erst um 16.37 Uhr unter, dafür geht sie auch später auf, nämlich um 8.10 Uhr und damit acht Minuten später als am Donnerstag. Die Tageslänge beträgt dann 8 Stunden und 27 Minuten.

Wer der Dunkelheit schon jetzt überdrüssig ist, kann sich ab dann aber auch nur bedingt freuen. Denn der kürzeste Tag bedeutet genauso wenig, dass es dann den spätesten Sonnenaufgang gibt. Dieser ist erst am 1. Januar um 8.13 Uhr, also elf Minuten später als am heutigen Donnerstag. Dafür geht die Sonne dann schon 10 Minuten später unter.

Der früheste Sonnenuntergang ist am 11. Dezember 2025, der späteste Sonnenaufgang aber erst am 1. Januar 2026. Und der kürzeste Tag liegt dazwischen am 21. Dezember 2025. Bild: Meteonews

Was verwirrend klingt, hat einen logischen Grund. Denn der Lauf der Erde um die Sonne ist nicht gleichmässig. Wegen der elliptischen Form der Laufbahn bewegt sich die Erde schneller, wenn sie der Sonne nah ist, und langsamer, wenn sie weiter weg ist. Den kürzesten Abstand erreichen wir Anfang Januar, den grössten Abstand hat die Erde zur Sonne im Juli. Das heisst wiederum: Zwischen Juli und Januar beschleunigt die Erde allmählich, zwischen Januar und Juli bremst sie wieder ab.

Auch die Neigung der Erdachse hat einen Einfluss auf die Sonnenzeit. Zählt man alle Faktoren zusammen, verlaufen Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge zeitlich gesehen nicht parallel. Trotz der unterschiedlichen Geschwindigkeit und Uhrzeit gleicht sich alles im Laufe eines Jahres wieder aus. Deshalb ist eben der früheste Untergang bereits jetzt, der späteste Aufgang aber erst im Januar. (vro)