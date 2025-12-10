freundlich
DE | FR
burger
Wissen
Schweiz

Zürcher Forscher zweifeln an bisherigen Annahmen über Neptun und Uranus

Forscher zweifeln an bisherigen Annahmen über Neptun und Uranus

10.12.2025, 12:1910.12.2025, 12:19

Die beiden Planeten Uranus und Neptun könnten deutlich mehr Gestein in ihrem Inneren verbergen als bisher angenommen. Diese neue Entdeckung eines Zürcher Forschungsteams stellt jahrzehntelange Theorien infrage.

Die beiden «Eisriesen» unseres Sonnensystems könnten sich damit als «Gesteinsriesen» entpuppen, wie die Universität Zürich (UZH) am Mittwoch mitteilte.

Die acht Planeten unseres Sonnensystems werden in der Regel anhand ihrer Zusammensetzung in drei Kategorien unterteilt: In der Nähe der Sonne befinden sich die vier «Gesteinsplaneten» Merkur, Venus, Erde und Mars, gefolgt von den beiden «Gasriesen» Jupiter und Saturn und schliesslich den beiden «Eisriesen» Uranus und Neptun.

Die neue Studie stellt diese klassische Einteilung jedoch auf den Kopf. Diese Entdeckung basiert auf einem neu entwickelten Modell, das von den Forschenden der Universität Zürich erstellt wurde, um die inneren Strukturen der beiden Planeten genauer zu untersuchen.

Dank des neuen Modells fand das UZH-Team heraus, dass die mögliche Zusammensetzung im Inneren der «Eisriesen» unseres Sonnensystems keineswegs auf Eis beschränkt ist. «Das hatten wir vor fast 15 Jahren erstmals vermutet, nun verfügen wir endlich über den rechnerischen Beleg», sagte die UZH-Professorin Ravit Helled laut der Mitteilung.

Gasriesen oder Eisriesen?

Trotz dieser vielversprechenden Ergebnisse bleibt den Forschenden zufolge eine gewisse Unsicherheit. Physikerinnen und Physiker verstehen demnach noch immer kaum, wie sich Materialien unter den Druck- und Temperaturbedingungen im Inneren eines Planeten verhalten. Dies könnte die Ergebnisse beeinflussen.

«Sowohl Uranus als auch Neptun könnten je nach Modellannahmen Gesteinsriesen oder Eisriesen sein. Die derzeitigen Daten reichen jedoch nicht aus, um die beiden Varianten zu unterscheiden. Dazu bräuchte es wohl gezielte Missionen zu Uranus und Neptun», so Helled. (sda)

Mehr aus der Welt der Astronomie:

So hast du die Milchstrasse noch nie gesehen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Faszinierende Bilder des Pferdekopfnebels
1 / 15
Faszinierende Bilder des Pferdekopfnebels
Der Pferdekopfnebel ist Teil einer Dunkelwolke im Sternbild Orion und besteht aus dichter interstellarer Materie.
quelle: shutterstock
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Die wohl schönsten Blitzeinschläge im Weltall
Video: srf
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Katzen miauen bei Männern häufiger
Wenn männliche Katzenbesitzer nach Hause kommen, miauen Katzen deutlich häufiger, als wenn es sich um eine Frau handelt. Der Grund ist jedoch nicht grössere Zuneigung.
Wie Katzen ihre Menschen begrüssen, wenn diese nach Hause kommen, war bisher kaum Gegenstand von wissenschaftlichen Untersuchungen. Und wenn, dann beruhten sie auf Selbstauskünften der Tierbesitzer. Eine neue Studie, die von 2022 bis 2024 durchgeführt und im November 2025 im Fachmagazin Ethology veröffentlicht wurde, hat nun versucht, das Verhalten der Stubentiger objektiver zu analysieren. Das Forschungsteam unter der Leitung von Yasemin Salgirli Demirbas von der Universität Ankara verfolgte dazu einen ganz anderen Ansatz.
Zur Story