Sechs Verletzte am Flughafen Frankfurt – Hintergrund noch unklar

Der scheussliche Logo-Flop und 8 andere wichtige Erkenntnisse zum National-League-Start

Hockey ist endlich so richtig zurück! Nach der Champions Hockey League als Vorspeise ist auch der Hauptgang, die Schweizer National League, endlich da. Zwei Runden sind gespielt und uns ist bereits einiges aufgefallen.

Der SC Bern hat wie Lausanne erst ein Spiel absolviert. Dieses war dafür umso beeindruckender. Die Mutzen funktionierten wie eine gut geölte Maschine. Die Verteidiger überzeugten in der defensiven und in der offensiven Zone. Ebbett, Arcobello und Moser waren gefährlich wie eh und je. Gaëtan Haas fügte sich perfekt in das Kollektiv ein. Und hinten war Leonardo Genoni wie gewohnt eine Bank.

Klar, es war erst ein Spiel. Aber mit Ausnahme des Auftritts in Nottingham hat Bern schon in der …