Kafi, darf man öffentlich laut lachen?

Liebe Kafi. Sie sind super. Super deswegen, weil Sie sagen (schreiben) was Sie denken. Zumindest kommt es so rüber. Frage: ich bin ein lebensbejahender Mensch und lache gerne. Erwische mich oft dabei, wie ich in der Öffentlichkeit lache, wenn ich was witziges lese (z.b. eine Antwort von Ihnen). Ernte oft etwas schräge Blicke. Passiert auch im Fitness - schaue da TBBT während dem Kardiotraining und muss lachen. Ist das i.O. oder schauen die Leute zurecht etwas schräg? Herzliche Grüsse, William, 32

Lieber William



Ihre Frage hat mein Herz erwärmt. Und nein, noch nicht einmal die lieben Komplimente (aber trotzdem: DANKE), sondern vielmehr Ihre Art und Weise, durchs Leben zu gehen. Sie sind super! Ich bin ab sofort Fan von Ihnen! Weil Sie laut lachen, wenn es Ihnen ums Lachen ist. Das ist ein ganz feiner und gewinnender Charakterzug. Bitte legen Sie den niemals ab. Nein, Sie müssen es mir versprechen! Oder lieber noch: Schwören!

Lassen Sie die andern ruhig komisch schauen. Es ist vollkommen egal, ob die Leute zurecht reagieren, oder nicht. Das darf hier nicht die Frage sein! Das ist nicht Ihr Problem, sondern deren. Es kann doch wohl nicht angehen, dass man seine eigene Lebensfreude runterschraubt, nur weil andere den Vibes nicht folgen können. Im Gegenteil. Wie öfter wir lachen und unsere Lebensfreude nach aussen tragen, umso öfter stecken wir jemanden damit an. Das hat eine unglaubliche Kraft, gerade in Zeiten wie diesen. Wir brauchen diese gute Energie mehr denn je! Sie kann vieles zum Guten verändern und einen Umschwung erzielen, wo man es nicht denken würde.

Schauen Sie sich mal den kanadischen Ministerpräsidenten Justin Trudeau etwas genauer an. Die Welt liegt ihm zu Füssen, die Menschen lieben ihn. Es ist nicht sein attraktives Äusseres, was ihn ausmacht. Sondern seine Art, zu lachen. Er strahlt richtiggehend von innen heraus. Er scheint einen Weg gefunden zu haben, seinem Leben sehr viel Freude abzugewinnen. Und das, obwohl er einen Job hat, den viele andere nicht mit Würde tragen können. Wenn er auftaucht, öffnen Menschen ihre Herzen und hören zu. Man glaubt ihm, was er sagt. Weil er nicht nur mit seinem Mund lacht, sondern seinen Augen und seinem ganzen Wesen. Seine Freude und seine Liebe für die Menschen kommt von Herzen.

Mir sagt man nach, dass ich lachend wie ein Seehund klinge. Und ja fuck, das stimmt. Trotzdem lache ich laut. Und meistens lachen die Menschen um mich herum allein ob der Tatsache, wie ich gluckse. Mir ist wirklich schnuppe, was andere darüber denken. Ich freue mich über den Extrashot an Glückshormonen, der mich flutet. Und darüber, dass meine Welt ganz oft sehr lustig ist. Obwohl sie manchmal sehr zum Verzweifeln wäre.

Freuen Sie sich auch darüber. Und bitte bleiben Sie sich treu. Sie müssen es mir versprechen! Oder lieber noch: Schwören!



Ganz herzlich! Ihre Kafi

