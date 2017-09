gif: watson

20 Jahre google.com! So hat sich die Suchmaschine seit 1997 verändert

Heute vor 20 Jahren wurde die Internet-Adresse google.com registriert. Die Firma Google wurde offiziell erst ein Jahr später gegründet. Eine kleine Zeitreise durch die Geschichte der Google-Suche.

1995 begegnen sich Larry Page und Sergey Brin an der Stanford University in Kalifornien. Page programmierte zu jener Zeit einen ersten Web Crawler namens BackRub.

BackRub, der Google-Vorgänger bild via: blogoscoped

BackRub war noch eine ziemlich simple Suchmaschine, die Webseiten aufgrund der Anzahl Backlinks gewichtete, die auf sie verweisen – daher auch der Name BackRub.

Aus diesem Suchmaschinen-Projekt an der Stanford University entwickelte sich die erste Testversion der Suchmaschine Google. Page hatte dabei Hilfe von Scott Hassan, Alan Steremberg und eben Sergey Brin.

Google diente primär dazu, die Server der Stanford University zu durchsuchen. Die Web-Suche kam erst an zweiter Stelle bild via: blogoscoped

Das ist die erste offizielle Google-Suchseite von 1998 screenshot: Wayback Machine

1998 zeigten sich die grossen Internetportale zunächst desinteressiert an der von Page und Brin entwickelten Suchtechnik, sprich am inzwischen längst unbezahlbaren Algorithmus, der bis heute von keinem Rivalen auch nur annähernd erreicht wird.

Und so sah die Resultate-Seite damals aus. Erstaunlich ähnlich wie heute, auch Werbung und bezahlte Links gab es bereits Screenshot: via Search Engine Land

Laut Gründungslegende soll der Investor Andreas von Bechtolsheim im August 1998 nach einer zehnminütigen Präsentation der Suchmaschine Page und Brin einen Scheck über 100'000 US-Dollar ausgestellt haben. Da Bechtolsheim annahm, dass die Firma Google heisst, setzte er als Empfänger Google Inc. ein. Notgedrungen mussten Page und Brin eine Firma auf diesen Namen gründen und im Firmenregister registrieren lassen, um den Scheck einlösen zu können – heisst es. In einer Garage gründeten sie am 4. September 1998 in Menlo Park die Google Inc.

Nach den Terror-Anschlägen am 11. September 2001 platzierte Google Links zu News-Artikeln auf seiner Seite screenshot: wayback machine

Bereits im Jahr 2000 war Google Marktführer bei den Suchmaschinen. Google profitierte davon, dass damalige Konkurrenten wie Alta Vista sich immer mehr zu überfrachteten Web-Portalen wandelten, die im Browser viel langsamer geladen wurden als die schlichte Google-Suche. Bei den damals langsamen Internet-Verbindungen war die schlichte Google-Seite ein klarer Wettbewerbsvorteil.

2003 kaufte Google das Unternehmen Applied Semantics und integrierte die erworbene Technik später in Google AdSense. Damit war der Grundstein gelegt, um mit personalisierter Online-Werbung Geld zu verdienen, sprich der grösste Daten-Krake der Welt zu werden. Vereinfacht gesagt bieten Firmen dabei Geld für populäre Suchbegriffe. Je mehr Geld sie ausgeben, desto eher wird ihre Werbung zum passenden Suchbegriff angezeigt. Heute dominieren Google und Facebook die Online-Werbung nach Belieben.

2004 übernahm Google das Unternehmen Where2 LLC, aus dem sich Google Maps entwickelte.

Ab 2006 erschienen Kartenausschnitte auf der Ergebnisseite, wenn man eine Adresse suchte screenshot: via Search Engine Roundtable

Gmail wurde 2004 lanciert und entwickelte sich schnell zum beliebtesten Webmail-Dienst, da man die Nutzer mit 1 GB Gratisspeicher lockte (was damals extrem viel war).

2005 gab Google den Kauf des Start-ups Android Inc. bekannt, das damals ein Betriebssystem für Kameras entwickelte. Als Apple Anfang 2007 das iPhone präsentierte, reagierte Google blitzschnell und baute Android zum Smartphone-Betriebssystem um. Bereits 2008 wurde die erste Android-Version veröffentlicht, die zahlreiche Funktionen von Apples Handy-Betriebssystem kopierte. Heute dominiert Googles Betriebssystem den weltweiten Smartphone-Markt mit über 80 Prozent Marktanteil.

2006 übernahm Google für 1,65 Milliarden US-Dollar YouTube, nachdem klar geworden war, dass sich Googles eigenes Video-Portal nicht durchsetzen wird.

Seit 2007 werden auch passende YouTube-Videos in der Google-Suche angezeigt ... screenshot: Danny Sullivan via Flickr

... und Artikel aus Google News ... screenshot: danny sullivan via flickr

... sowie Produkte mit den entsprechenden Links, wo man sie kaufen kann. screenshot: google

Ab 2008 wurde auch der Chrome-Browser in der Google-Suche beworben, was wohl viel zu seiner heutigen Popularität beigetragen hat.

2009 startete Google die soziale Suche: Wer etwa nach «Neuseeland» suchte, bekam auch Inhalte von Gmail-Kontakten angezeigt, die etwas zu Neuseeland veröffentlicht hatten screenshot: google

2010 änderte Google die Funktion des «I'm Feeling Lucky»-Buttons screenshot: google

Der selten genutzte «Auf gut Glück!»-Button diente früher dazu, direkt das erste Ergebnis einer Suche zu öffnen und nicht erst alle Ergebnisse in der Vorschau anzusehen. Klickt man heute auf den Button, landet man zum Beispiel bei der Übersicht aller Google Doodles, kann diverse Weltwunder erkunden oder erhält Informationen zu örtlichen Restaurants.

Seit 2011 platziert Google Suchergebnisse mit Inhalten von Kontakten und Freunden prominent innerhalb der «regulären» Suchtreffer screenshot: google

2012 wollte Google sein 2011 lanciertes soziales Netzwerk Google+ beliebter machen, indem Profile und Posts von Google+ in der Suche auftauchten screenshot: google

Wer beispielsweise nach «Sushi» suchte, bekam auch Sushi-Fotos zu sehen, die Kontakte auf Google+ geteilt hatten screenshot: google

Wer einen Promi googelt, bekommt seit 2012 eine Infobox mit Fotos und Infos aus Wikipedia angezeigt screenshot: google

Und heute? Wer 2017 nach «Roger Federer» sucht, bekommt zuerst seine letzten Resultate, eine Infobox mit Fotos und aktuelle Artikel zu sehen. Erst danach folgen die klassischen Suchergebnisse screenshot: google

