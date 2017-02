bild: twitter

Nachgedoppelt: Jan Böhmermann erhält erneut den Deutschen Fernsehpreis

Der ZDF-Satiriker räumte in der Kategorie «Beste Unterhaltung Late Night» ab. Er setzte sich mit seinem Format «Neo Magazin Royale» gegen die Sendungen «Luke – Die Woche und ich» mit Luke Mockridge und Caroline Kebekus' «Pussy Terror TV» durch.

Der angesagte deutsche Satiriker war nach der Preisübergabe zum Scherzen aufgelegt. «Wir widmen den Preis der Rechtschutzversicherung des ZDF» sagte Jan Böhmermann in Anspielung auf sein Schmähgedicht gegen den türkischen Präsidenten Erdogan im vergangenen Jahr. Dieses hatte für mächtigen politischen Wirbel gesorgt und den 35-Jährigen international in die Schlagzeilen katapultiert.

Jan Böhmermann hatte den Deutschen Fernsehpreis in derselben Kategorie bereits letztes Jahr erhalten.

Auch Joko und Klaas erfolgreich

Der Preis für die «Beste Unterhaltung Primetime» geht an «Die beste Show der Welt» mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf. Für das beste Infotainment wurde das Format «Galileo» ausgezeichnet.

Der #dfp17 für "Beste Unterhaltung Primetime" geht an DIE BESTE SHOW DER WELT! pic.twitter.com/a44KvmwE7g — dt. Fernsehpreis (@dt_Fernsehpreis) 2. Februar 2017

Mit dem Deutschen Fernsehpreis für die beste Sportsendung wurden Marco Hagemann und Eurosport für ihre Tennis-Berichterstattung zu Angelique Kerbers Siegen bei den Australian Open und den US Open 2016 belohnt. Bei der «besten Information» haben die an den «Panama Papers» beteiligten Journalisten und Medieninstitute die zehnköpfige Jury am meisten überzeugt.

Bin baff! Damit haben wir nicht gerechnet..Der größte Dank gilt @AngeliqueKerber +allen Zuschauern! Danke ans @Eurosport_DE Team! Bis bald! pic.twitter.com/ZdohDisDoi — Marco Hagemann (@Marco_Hagemann) 2. Februar 2017

In der Kategorie «Beste persönliche Leistung Information» hat Christiane Meier vom ARD-Morgenmagazin den begehrten Preis erhalten.

Seit nunmehr 18 Jahren wird der Deutsche Fernsehpreis verliehen, allerdings geriet die Auszeichnung aufgrund der schlechten Einschaltquoten der TV-Übertragung immer wieder stark in die Kritik. Im Jahr 2015 fand keine Verleihung statt. (rst)

