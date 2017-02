Bild: Keystone

Dolly Parton langsamer abgespielt ist HAMMER. Kylie, hingegen, ist ... George Michael 😳

Hallo Kinder. Wisst ihr, es gab eine Zeit, in der man Musik auf etwas namens «Tonträger» hörte. Tonträger, die man kaufen musste. Die einem dann sogar gehörten. Für immer. Ohne Abo. Das waren so lustige runde Scheiben aus einem schwarzen Kunststoff, Vinyl hiess das, die drehten sich auf einem Plattenspieler ... ach, jetzt wird's mir zu kompliziert. Item. Jedenfalls passierte es oftmals, dass man aus Versehen eine 7-Inch-Single mit 33 Umdrehungen statt den vorgesehenen 45 laufen liess und sich dann wunderte, dass alles so langsam und tief klang.

ABER: Lässt man «Jolene», Dolly Partons Über-Hit aus dem Jahr 1973, auf 33 laufen, ist es zwar langsam und tief, ... ABER HAMMER:

Boooooaaaaaaah! Aus Dollys Sopranstimme ist eine charismatische Männerstimme geworden ... mit einem leicht spooky Touch, nicht? Wow.

Okay, wollt ihr nun was Krasses hören? Macht man dasselbe mit Kylie Minogue ... VERWANDELT SIE SICH IN GEORGE MICHAEL!

UND: Spielt man MUSE schneller ab, verwandelt sich deren Leadsänger Matt Bellamy in GWEN STEFANI!

Hey, es geht noch WEITER: Nicki Minaj verlangsamt wird zu ... Jay-Z!

Und UMGEKEHRT!

Und Jennifer Lawrence verlangsamt IST WILL FERRELL!

MIND

BLOWN

Halt, halt, einen hab' ich noch:

😉

(obi)

