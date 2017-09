Elijah Wood macht einfach die geilsten Fan-Fotos der Welt – nicht so wie die olle Avril

Was für ein geiler Siech, dieser Elijah Wood! Der Schauspieler ist offensichtlich nicht nur ein Star zum Anfassen, sondern auch zum Knuddeln, Belästigen und Angeben. Solltest du Elijah also je privat begegnen, bitte ihn um ein Foto. Es könnte vermutlich so aussehen:

Toll, oder?

Da mussten wir unweigerlich an Avril Lavigne denken. Die Kanadierin mag nämlich so gar nicht angetatscht zu werden. Ihre Fan-Begegnungen sehen deswegen meist so aus:

Yaaay. Ein Treffen mit Avirl Lavigne macht so viel Spass! bild: imgur

Voll cool. bild: imgur

Daumen hoch. bild: imgur

...

(sim)

(Betrunkene) Menschen, die im Ausgang einen «Promi» getroffen haben – ah, nein, warte mal ...

Auch wichtig: Gollum liest Trumps-Tweets 46s Gollum liest Trumps Tweets Video: watson

Das könnte dich auch interessieren: Tschudi, Dreifuss, Blocher – das waren die spektakulärsten Bundesratswahlen Schaf-Krimi geht in die nächste Runde: 5 der gestohlenen Tiere sind wieder da Mascara und Make-up: Kosmetikfirmen nehmen Männer ins Visier Der Präsident des Irans kontert Trumps Kritik – und zwar so richtig Werbeverbot für Babynahrung: SP sagt Muttermilch-Ersatz den Kampf an «Le Clash» – beim Penalty-Streit von Neymar mit Cavani geht's wohl auch um viel Geld Auf Twitter haben sich gerade zwei Museen gebattelt – und es ist ziemlich ausgeartet Rio de Janeiro ist quasi pleite. Drogengangs machen sich dies zu nutze Ein Tessiner und «Papierli-Schweizer»: Warum Ignazio Cassis die richtige Wahl ist Wermuth erst souverän, dann kommt er unter die Räder – «Grenzerfahrungen» in der «Arena» Peinliches Hooligan-Wettrennen – hier blamieren sich YB-Chaoten bis auf die Knochen Diplomaten-Sprache? Vergiss es! – Die 3 wichtigsten Erkenntnisse nach Trumps UNO-Rede 10 Situationen, die du nur verstehst, wenn du als Verkäufer im Detailhandel arbeitest Mit diesem Sturzfestival im Schlamm ist die Radquer-Saison so richtig lanciert Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo