30 Fotos, die beweisen, wie überbewertet Bern ist

Luzern ist schön, Genf international und Zürich immerhin reich. Doch ausgerechnet Bern fehlt es an allem, was eine Stadt für Touristen attraktiv machen würde. Der Beweis in 30 Bildern.

Jodok Meier Jodok Meier Folge mirEntfolgen

Kennt ihr das, wenn ihr eine Auszeichnung erhaltet und selbst nicht versteht weshalb – beziehungsweise mit Sicherheit wisst, dass ihr sie nicht verdient? So muss es Bern mit der Ernennung zur Bundesstadt ergangen sein. Oder mit der Auszeichnung als Unesco-Weltkulturerbe. Macht euch gefasst auf das ungeschminkte Gesicht einer Stadt, die seit Menschengedenken überschätzt wird!

Auf den ersten Blick wird klar: Das wird keine schöne Angelegenheit! bild: flckr / Peter Gronemann

Wer möchte schon in dieser Altstadt wohnen? Bild: shutterstock

Die giftig grüne Aare fliesst misstrauisch an der Hochburg der Ungemütlichkeit vorbei bild: flickr/ Lukas Portner

Ein derart uncharmantes Stadtbild, dass selbst die Unesco Mitleid hatte: Sie verlieh Bern darum den Trostpreis «Weltkulturerbe» Bild: KEYSTONE

Die düsteren Gassen gelten gemeinhin als schäbig und bedrohlich. bild: shutterstock

Und dazu die pure Grossstadt-Hektik. bild: shutterstock

Schöne Aussicht? Leider nein, man glotzt nur an ein paar unförmige Felsklötze! Bild: KEYSTONE

Die Aussicht wird zusätzlich durch altmodische Gotik-Konstruktionen verschandelt.

Bild: KEYSTONE

Bern fehlt es diskussionslos an politischer Relevanz! bild: flickr / Thomas

Wissenschaftler machen einen weiten Bogen um die Beamtenstadt. Bild: AP

Nicht einmal für das alljährliche Dorffest kann eine adäquate Kulisse gefunden werden. Bild: KEYSTONE

So muss das versiffte Bern für einen Vogel aussehen. Bild: KEYSTONE

Wer es gemütlich mag, muss wohl nach Zürich ziehen.

Bild: KEYSTONE

In Bern wohnen nur langweilige Beamte. Bild: KEYSTONE

Alternative Bars, wo man noch günstig ein Bier bekommt? Garantiert nicht in der Bundesstadt! bild: de.foursquare.com

Insbesondere für Kinder ist Bern die Hölle. Bild: KEYSTONE

Der lokale Eishockey-Club bringt seit Jahren keinen Pokal nach Hause. Bild: KEYSTONE

Bedauerlicherweise fehlt es Bern vollständig an Spektakel. Bild: KEYSTONE

Berns Hausberg Gurten ist, wie die Stadt selbst, ein Hort der chaotischen Hektik. Bild: KEYSTONE

Musikalisch ist die Hauptstadt eine Einöde. Bild: KEYSTONE

In Sachen Architektur hinkt man Jahrhunderte hinterher. bild: flickr / Martin Abegglen

Oft bleibt dem Berner nichts anderes übrig, als mit diesem stinkenden Gemüse zu handeln. Grotesk! Bild: KEYSTONE

Wer Eishockey in einem vollen Stadion sehen will, muss wohl nach Kloten fahren. bild: flickr / Groundhopping Merseburg

Der Berner Sommer stellt eine Qual dar, da Erfrischungsmöglichkeiten in entspannter Atmosphäre fehlen! Bild: KEYSTONE

Fast schlimmer aber der Berner Herbst, der das wahre, entstellte Gesicht der Stadt offenbart ... Bild: KEYSTONE

... was wiederum nichts im Vergleich zum Winter ist, wenn's in Bern erst recht unromantisch und ungemütlich wird ... Bild: KEYSTONE

... bevor der Frühling das offensichtliche Unbehagen auf die Spitze treibt! Bild: KEYSTONE

Kein Wunder, fliehen die Berner in Scharen aus der Stadt! Bild: KEYSTONE

Die Sonne hat auch keine Lust mehr und verabschiedet sich sichtlich erleichtert hinter der widerwärtigen Kulisse​ Bild: flickr

Da sind wir nun – überrumpelt, desillusioniert und vielleicht noch ein wenig ungläubig. Auch wenn es schmerzen muss, jetzt wo man realisiert, durch welch obszöne, charakterlose Stadt unser Land gegen aussen repräsentiert wird, ich verspreche euch: Der Schmerz wird der Hoffnung weichen! Er muss der Hoffnung weichen. Und sollte dies nicht geschehen, so blicken wir der blanken Wahrheit ins Auge und halten stolz fest: Bern, du bist mit Abstand die schönste aller Hauptstädte!

Alle Welt behauptet, die Schweiz sei für Touristen eine Traumdestination. Von wegen! 21 Gründe, NICHT in die Schweiz zu reisen ;-) 25 Fotos, die beweisen, wie überbewertet Luzern eigentlich ist 30 Fotos, die beweisen, wie überbewertet Zürich ist 24 Fotos, die beweisen, wie überwertet das Appenzellerland ist 😉 27 Fotos, die beweisen, wie überbewertet Basel ist 😉 Alle Artikel anzeigen

Jetzt, wo du die Hauptstadt mal so richtig kennengelernt hast, hier 30 Fakten über die Schweiz, die man kennen muss!

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Micha-CH, 16.12.2016

Beste News App der Schweiz. News und Unterhaltung auf Konfrontationskurs. Beste News App der Schweiz. News und Unterhaltung auf Konfrontationskurs.