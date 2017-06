Die beste 11 der Saison: Wer gehört ins Team des Jahres?

Lange haben wir intern diskutiert, wer denn nun zu den besten Spielern der Saison gehört – wir konnten uns selbstverständlich nicht einigen und so präsentiert jeder «Experte» sein eigenes Traumteam. Welches ist deine Top-Elf?

team watson

Laurent Aeberli

Adrian Bürgler

Adrian Eng

Nico Franzoni

Ralf Meile

Sandro Zappella

BONUS: Helene Obrist

Das komplexe Aufstellungsverfahren von Kollegin Obrist konnten wir leider nicht genauer entschlüsseln.

Du denkst mal wieder, wir haben keine Ahnung? Dann schreib in die Kommentare, welche Spieler wirklich in die Top-Elf des Jahres gehören. Wir werden die User-Traumaufstellung anhand der am häufigsten genannten Spieler zusammenstellen und euch in der Folge präsentieren.

Das sind die wertvollsten Fussballer der Welt

