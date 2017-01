Gottéron – wenn keine Lösung die beste Lösung ist

Slawa Bykow (56) wird Berater von Larry Huras (61). Fribourg-Gottéron hat eine salomonische Lösung gefunden. Aber noch keinen Torhüter.

Sportchef Christian Dubé hatte nach der samstäglichen Niederlage gegen Lugano (2:5) Massnahmen angekündigt. Das musste er tun. Denn gross ist die Not. Das Volk erwartet, dass nun «etwas» getan wird.

Der modebewusste Kanadier – er gilt als bestgekleideter Sportchef Europas – hat sich selber in diese heikle Lage gebracht. Dabei wäre die Lösung ja so einfach wie die beim gordischen Knoten in der griechischen Mythologie. Der Sage nach prophezeite ein Orakel, dass derjenige die Herrschaft über Asien erringen werde, der den Gordischen Knoten lösen könne. Viele kluge und starke Männer versuchten sich an dieser Aufgabe, aber keinem gelang es. Alexander der Grosse hat diesen Knoten einfach mit einem Schwerthieb durchschlagen. Er ist als einer der grössten Eroberer in die Geschichte eingegangen.

«Christian der Grosse zu Gottéron» könnte sein Problem auch so einfach lösen. Nicht mit einem Schwerthieb zwar. Aber mit einem Telefonanruf bei einem tüchtigen Spieleragenten. Ein guter ausländischer Torhüter würde nämlich seine Probleme lösen. Denn Gottérons Krise ist in allererster Linie eine Goalie-Krise. Benjamin Conz ist der miserabelste Torhüter der Liga.

Bild: KEYSTONE

Aber leichtsinnigerweise hat der umtriebige Sportchef bereits alle seine acht ausländischen Lizenzen für grösstenteils höchst durchschnittliches Personal verjubelt.

Eine grosse Persönlichkeit als Berater

Eine Trainerentlassung wäre auch möglich. Aber anders als bei Ambri ist bei Gottéron die Einsicht gereift, dass es nicht am Trainer liegt. Ja, es gibt Spieler, die sagen, man habe jetzt den besten Trainer seit Jahren. Und es wäre gar nicht möglich gewesen, Larry Huras in der angekündigten Frist von 48 Stunden zu entlassen. Der Kanadier hält sich bis und mit Dienstag mit seiner Mannschaft zwecks «Teambuilding» ausserhalb der Stadt auf.

Bild: KEYSTONE

Und so ist nun eine wahrlich salomonische Lösung gefunden worden. Verwaltungsrat Slawa Bykow wird «Berater» von Larry Huras. Er ist eine der grössten Spieler- und Trainerpersönlichkeiten des Welteishockeys. Mehrfacher Weltmeister und Olympiasieger als Spieler, mehrfacher Landes- und Weltmeister als Trainer.

Klugerweise hat der in Fribourg heimisch gewordene Russe das Traineramt stets abgelehnt. Zum Assistenten hätte man ihn auch nicht machen können. Die ganze Hockeywelt hätte über diese Lösung gelacht. Aber Berater, das geht. Denn der Berater hat keine klar umschriebene Funktion, aber grossen Einfluss und grosses Ansehen. Larry Huras und Slawa Bykow sind überzeugt, dass diese Lösung der Mannschaft helfen kann. Und das ist nicht einmal geheuchelt: der Verwaltungsrat und sein Trainer werden miteinander auskommen. Larry Huras hat nichts mehr zu verlieren und zu beweisen und ist froh, mit einem der Grossen des Welteishockeys arbeiten zu dürfen.

Bild: KEYSTONE

Aber eben: das Problem ist nicht gelöst. Gottéron hat nach wie vor keinen erstklassigen Torhüter. So gesehen ist die nun gefundene Lösung zwar die bestmögliche. Aber eben doch keine Lösung. Deshalb wird Gottéron die Playouts bestreiten müssen.

Der 1000er-Klub des Schweizer Eishockeys

Eishockey-Quiz Wenn du von einem Hockeyaner nur den Karriereverlauf siehst: Weisst du, wen wir suchen? Zum Saisonstart: Wie viel Prozent Eishockey steckt wirklich in dir? Stelle dich unserem knallharten Psychotest Erkennst du die NLA-Spieler auch ohne Helm? Erkennst du diese NHL-Stars anhand ihrer Kinderfotos? Wir haben Schweizer Eishockey-Grössen etwas umgestylt – erkennst du sie trotzdem? Hockey-Stars ohne Helm: Kennst du die Schweizer NHL-Spieler auch abseits des Eisfelds? Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

DendoRex, 19.12.2016

Watson ist für mich das Nr. 1 Newsportal und wird es auch bleiben. So weitermachen! Watson ist für mich das Nr. 1 Newsportal und wird es auch bleiben. So weitermachen!