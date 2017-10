Sport

Fake News

Future News: Lightning-Legende Mark Streit wird in Tampa tränenreich verabschiedet



bild: watson

Lightning-Legende Mark Streit wird in Tampa tränenreich verabschiedet

Mark Streit spielt in der Nacht auf morgen mit seinem neuen Klub Pittsburgh Penguins gegen die Tampa Bay Lightning. Ausgerechnet gegen den Klub also, bei dem er nur wenige Minuten unter Vertrag stand. Kann es also sein, dass die Fans ihn trotzdem wie einen der ihren feiern? Ja, mit ein bisschen Fantasie schon.

Was war das für ein spezieller Abend für Mark Streit! Der langjährige und verdiente Spieler der Tampa Bay Lightning musste im ersten Spiel für seinen neuen Arbeitgeber Pittsburgh Penguins ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub ran. Natürlich wurde der 39-jährige Berner Verteidiger, der den Abgang von seinem Stammverein lange und sorgfältig geplant hat, in der alten Heimat nochmals gebührend gefeiert. Obwohl die «Bolts» auswärts spielten, wurde in der Heimarena in Florida eine gewaltige Sause abgehalten. Per Video wurden die beiden Spielstätten zu einer emotionalen Abschiedsfiesta verbunden.

The #Pens have acquired defenseman Mark Streit from the Lightning in exchange for a 2018 fourth-round pick. Details: https://t.co/QhnC6jU5L3 pic.twitter.com/oMousPmISk — Pittsburgh Penguins (@penguins) 1. März 2017

Das Orignal-Szenario Mark Streit wurde am Mittwoch – am letzten Tag der NHL Trade Deadline – innerhalb kürzester Zeit zunächst von den Philadelphia Flyers zu den Tampa Bay Lightning und dann von den Tampa Bay Lightning zu den Pittsburgh Penguins transferiert. In der Nacht auf Samstag spielt er mit seinem neuen Klub Pittsburgh tatsächlich gegen Tampa Bay. Also gegen den Klub, bei dem er für ein paar wenige Minuten unter Vertrag stand, aber für den er nie spielte.

Die Fans organisierten entgegen den nordamerikanischen Gepflogenheiten eine riesige Choreo. Ein blau-weisses Fahnen-Meer und mittendrin ein überlebensgrosser Mark Streit. In Anlehnung an Streits Heimatstadt Bern wurde zu Beginn des Matches sogar der «Berner Marsch» an Stelle der US-Nationalhymne gespielt – mit aus der Schweiz eingeflogenen Trömmelern.

Zahlreiche Fans reisten gar nach Pittsburgh: Wie die Zu-Hause-Gebliebenen sangen sie für ihren einstigen Liebling immer wieder den eigens für diesen Abend einstudierten Song. Dieser hat es in sich: Zur Melodie des «Gala»-Hits «Freed from Desire» grölten sie fast ununterbrochen «Mark is our Hero, your Offence's intimidated, Mark is our Hero». Darauf muss man erst mal kommen, schliesslich ist das Lied seit Mitte der 90er-Jahre völlig in der Versenkung verschwunden.

bild: watson

Seine ehemaligen Teamkollegen, mit denen Streit in all den Jahren eng verbunden war und auch privat viel unternahm, haben ein Video aufgenommen, in dem jeder Spieler seine ganz persönliche Erinnerung an die Lightning-Legende preisgibt. Herzzerreissend: Captain Steven Stamkos kommen ganz am Schluss gar die Tränen, als er erzählt, wie er und «Streiti» in der Sommerpause in den Everglades jeweils zusammen auf Python-Jagd gingen.

Tränen zum Abschied auch bei Streit

Wie nah Streit der Abschied geht, zeigte er später in Tampa. Kurzfristig wurde der Schweizer per Charterflug nämlich in die Amalie Arena eingeflogen, wo Tausende Fans auf ihn warteten. Im völlig dunklen Stadion stand der NHL-Saurier – nochmals in sein altes Tampa-Trikot gekleidet – allein im Mittelkreis, dann wurde das Scheinwerferlicht auf ihn gerichtet.

bild: watson

Eigentlich sollte die Klub-Legende jetzt seine finale Rede halten, doch die Emotionen übermannten ihn. Er klammerte sich nur noch an sein Erinnerungsbild, das ihm General Manager Steve Yzerman übergeben hatte, und hauchte mit ziemlich feuchten Augen ins Mikrofon: «Oh, it's great. I love you all.»

Natürlich wird Streits Nummer 23 in Zukunft nicht mehr vergeben. Zum Beweis wurde sie nach der Partie unters Hallendach gezogen und neben die Nummer von Martin St.Louis gehängt, dessen 26 bislang die einzige «retired number» war.

Gonna miss Mark Streit in Tampa, a true cornerstone for our franchise. His tenure as a Tampa Bay Lightning will never be forgotten. pic.twitter.com/ZguvsM0N48 — Dominik V (@domhunt18) 1. März 2017

Streit hat sich diese Ehre natürlich verdient. Seine gesamte NHL-Karriere verbrachte der 2004 an Position 262 gedraftete Verteidiger in Tampa und kam auf beeindruckende Statistiken. Niemand ahnte damals, dass der Berner eine solche Laufbahn hinlegen wird und im «Sunshine State» Florida zur Legende werden wird.

Unter tosendem Applaus wurde Streit früh morgens dann endgültig verabschiedet. Seine neuen und alten Teamkollegen standen Spalier und klatschten mit ihm ab – Tampa verliert die Identifikationsfigur einer ganzen Generation.

Die Maskottchen der NHL-Klubs

Unvergessene Eishockey-Geschichten 04.01.1987: Als nach der grössten Prügelei aller Zeiten die Lichter ausgingen und ein Spiel die Eishockey-Welt veränderte 16.01.1905: Nach 23 Tagen Anreise werden die Dawson City Nuggets im Stanley-Cup-Final mit 2:23 vermöbelt 19.10.1996: Del Curto klärt seine Spieler auf: «Zum Schiri nüma ‹Fuck you› sägä, äs git zwei Minuta, hä!» 24.02.2006: Neunmal das F-Wort in einer Minute – Greg Holst macht sich mit legendärem Ausraster-Interview unsterblich 14.05.2008: Philippe Furrer schiesst das kurioseste Eigentor der Schweizer Hockey-Geschichte 10.10.1979: Ein gewisser Wayne Gretzky bestreitet sein erstes Spiel in der NHL – er wird sämtliche Rekorde pulverisieren 02.05.2000: In St. Petersburg schreibt ein SMS Hockeygeschichte 18.02.2006: Die «Eisgenossen» spielen kanadischer als die Kanadier und rächen sich für eine uralte Schmach 11.03.1979: NHL-Haudegen Randy Holt prügelt sich zu einem bis heute gültigen Rekord – 67 Strafminuten in einem einzigen Spiel 08.04.1980: Sie wissen nicht, was sie tun, als sich zwei Schweden als erste Hockeyspieler einen Playoff-Bart wachsen lassen 28.01.2009: Die Zürcher Löwen krönen sich zu Europas Eishockey-Königen 24.03.1936: Im längsten Hockey-Spiel aller Zeiten fällt das goldene Tor erst im 9. Drittel – um 2.35 Uhr nachts 28.12.1999: «La Montanara» erklingt in Berlin – Ambri krönt sich zum europäischen Champion 31.03.2009: Nie haben wir uns mehr über ein Tor gegen die Schweizer Nati gefreut als bei Omarks Penalty-Trick 22.09.2012: Rick Nash meldet sich mit einem Blitz-Hattrick in der Schweiz zurück 30.12.1981: Wayne Gretzky schafft den verrücktesten seiner Rekorde: 50 Tore in 39 NHL-Spielen 26.12.1993: Dank Chomutow und Bykow träumt Aufsteiger Davos vom ersten Spengler-Cup-Titel seit 35 Jahren Amerikas College-Boys erlegen den russischen Bären Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo