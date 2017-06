Bild: KEYSTONE

Trotz Meistertitel und Cupsieg: Der FC Neunkirch zieht sein NLA-Team zurück

Was sich in den vergangenen Tagen abgezeichnet hat, ist seit Mittwochmorgen Tatsache: Der FC Neunkirch zieht sein NLA-Frauenteam zurück. Dabei hat das Team erst gerade das Double geholt.

dean fuss / Aargauer Zeitung

Am Mittwochmorgen bringt der FC Neunkirch endlich Klarheit in die Frage um die Zukunft seines Frauen-Teams in der NLA: Der Verein zieht sein Team auf die kommende Saison vom Spielbetrieb zurück, wie er auf seiner Website mitteilt.

«Dieser Schritt war zwingend notwendig, da einerseits der Spielbetrieb finanziell nicht mehr stemmbar sein wird, und andererseits die administrativen Aufgaben nur mit professionellen Strukturen machbar wären», heisst es in der Medienmitteilung.

Team und Sportchef des Double-Gewinners seien am Donnerstag, 1. Juni, bereits persönlich über den nun auch öffentlich kommunizierten Schritt informiert worden.

FC Aarau Frauen als Profiteur?

Damit ist klar: In der kommenden Saison wird in der NLA ein Platz frei. Als Nachrücker dafür kommen nach menschlichem Ermessen eigentlich nur die FC Aarau Frauen in Frage. Dies, weil sie die Auf-/Abstiegsrunde am Wochenende auf dem dritten Platz und damit auf dem ersten Nicht-Aufstiegsplatz abgeschlossen haben.

Weil der Fall eines Team-Rückzugs allerdings in den Reglementen des Schweizerischen Fussballverbandes SFV nicht festgehalten ist, ist nach aktuellem Stand noch nicht gesichert, dass die FCA-Frauen automatisch nachrücken werden.

Darüber muss nun die Technische Kommission des SFV befinden. Sollte sie allerdings zum Schluss kommen, dass anstelle der FC Aarau Frauen ein anderes Team in die NLA nachrücken sollte, würde das ohne jeden Zweifel viele Fragen aufwerfen.

