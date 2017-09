Champions League, Gruppenphase 1. Runde A: Benfica – ZSKA Moskau 1:2 A: Manchester United – Basel 3:0 B: Bayern – Anderlecht 3:0 B: Celtic – PSG 0:5 C: Chelsea – Qarabag 6:0 C: AS Rom – Atlético 0:0 D: Barcelona – Juventus 3:0 D: Olympiakos – Sporting 2:3

Bild: EPA/EFE

Barcelona lässt Juve keine Chance – Seferovic trifft bei Benfica-Niederlage

Die erste Runde der Gruppenphase der Champions League ging ohne grössere Sensationen über die Runde. Bayern und Barcelona siegen standesgemäss, PSG, und Chelsea feierten Torfestivals.

Das musst du gesehen haben

Nach der Niederlage gegen Hoffenheim sind die Bayern von Beginn weg angefressen. Robert Lewandowski bringt die Hausherren per Elfmeter früh in Führung.

Nach 65 Minuten traf Thiago Alcantara herrlich herausgespielt zum 2:0.

Paris St-Germain stellte in Glasgow eindrücklich seine neu eingekaufte Offensivkraft unter Beweis: Neymar, Kylian Mbappé trafen einfach, Edinson Cavani gar doppelt ins Netz. Dank eines kuriosen Celtic-Eigentores lautete der Endstand schliesslich 5:0.

Hat jemand gesagt, Lionel Messi könne nicht gegen Gianluigi Buffon treffen? Der täuscht sich gewaltig. Der Floh traf heute Abend beim 3:0-Sieg gegen Juve gleich doppelt.

Nach einer ereignislosen ersten Halbzeit eröffnete Benficas Mann aus Sursee der Stunde das Skore: Haris Seferovic stellte nach 50 Minuten seine Knipser-Qualitäten unter Beweis und versenkte eine Vorlage im Moskauer Tor.

Danach ging es jedoch abwärts für den Klub aus der portugiesischen Hauptstadt: Vitinho per Elfmeter und Timur Zhamaletdinov drehten die Partie noch zu Gunsten der Russen.

Einen veritablen Blitzstart legte Basels Ex-Stürmer Seydou Doumbia bei Sporting Lissabons 3:2-Auswärtssieg bei Olympiakos Piräus hin. Der letztjährige Super-League-Torschützenkönig brachte den Zweiten der portugiesischen Meisterschaft in Griechenland bereits nach 63 Sekunden per Kopf in Führung. Elf Minuten später bereitete der Ivorer zudem den zweiten Treffer durch Gelson Martins vor.

Die Telegramme

Gruppe A:

Benfica Lissabon - ZSKA Moskau 1:2 (0:0)

SR Mallenco (ESP).

Tore: 50. Seferovic (Zivkovic) 1:0. 63. Vitinho (Handspenalty) 1:1. 71. Schamaletdinow 1:2.

Manchester United - FC Basel 1893 3:0 (1:0)

SR Buquet (FRA).

Tore: 35. Fellaini (Young) 1:0. 53. Lukaku (Blind) 2:0. 84. Rashford (Fellaini) 3:0.



Gruppe B:

Bayern München - Anderlecht 3:0 (1:0)

SR Tagliavento (ITA).

Tore: 11. Lewandowski (Foulpenalty) 1:0. 65. Thiago Alcantara 2:0. 90. Kimmich 3:0.

Celtic Glasgow - Paris Saint-Germain 0:5 (0:3)

SR Orsato (ITA).

Tore: 19. Neymar 0:1. 34. Mbappé 0:2. 40. Cavani (Foulpenalty) 0:3. 83. Lustig (Eigentor) 0:4. 85. Cavani 0:5.

Gruppe C:

Roma - Atletico Madrid 0:0

SR Mazic (SRB).

Chelsea - Karabach Agdam 6:0 (2:0)

SR Sidiropoulos (GRE).

Tore: 5. Pedro 1:0. 30. Zappacosta 2:0. 55. Azpilicueta 3:0. 72. Bakayoko 4:0. 75. Batshuayi 5:0. 82. Medwedew (Eigentor) 6:0.

Gruppe D:

Barcelona - Juventus Turin 3:0 (1:0)

SR Skomina (SLO).

Tore: 45. Messi 1:0. 56. Rakitic 2:0. 69. Messi 3:0.

Olympiakos Piräus - Sporting Lissabon 2:3 (0:3).

SR Kassai (HUN).

Tore: 2. Doumbia 0:1. 13. Martins 0:2. 43. Fernandes 0:3. 90. Pardo 1:3. 93. Pardo 2:3.

