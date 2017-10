Bundesliga, 7. Runde Freiburg – Hoffenheim 3:2 Hertha – Bayern München 2:2 Köln – RB Leipzig 18.00 Uhr

Sagnol-Effekt verpufft bei den Bayern nach 2:0-Führung – Hoffenheim verliert

Der Sagnol-Effekt zieht bei Bayern München. Zumindest zu Beginn. Der Rekordmeister geht im ersten Spiel nach der Entlassung von Carlo Ancelotti schon in der 10. Minute durch Mats Hummels in Führung.

Kurz nach der Pause sorgt Robert Lewandowski dann für die vermeintliche Vorentscheidung, als er sich schön durchsetzt und mit dem 2:0 abschliesst.

Aber die Hertha schlägt zurück – und zwar innert sieben Minuten. Erst schliesst Ondrej Duda eine herrliche Vorarbeit von Haraguchi zum 1:2 ab, kurze Zeit später gleicht Salomon Kalou für die Hauptstädter gar aus.

Bei den Bayern muss kurz darauf Franck Ribéry verletzt vom Feld. Der Franzose verdreht sich das Knie, als er den Ball kontrollieren will. Wie lange er ausfällt, ist noch offen. Der Franzose lässt sich im Spital untersuchen.

Tore fallen keine mehr. Damit kassiert Bayern das erste Mal in der Bundesliga an zwei Spieltagen in Serie mindestens zwei Gegentore.

Die Bayern rücken durch den «Punktgewinn» zwar auf Rang 2 vor und überholen Hoffenheim, aber der Rückstand auf Dortmund beträgt jetzt fünf Zähler.

Der SC Freiburg kommt im siebten Bundesliga-Spiel der Saison zum ersten Sieg. Die Breisgauer gewinnen zu Hause gegen Hoffenheim 3:2.

Gegen den letztjährigen Vierten hat Freiburg in 90 Minuten mehr Tore erzielt als zuvor in sechs Spielen (2). Florian Niederlechner, Caglar Söyüncu und Pascal Stenzel schossen die Tore für die Breisgauer, die früh in Rückstand geraten waren. Das Anschlusstor für Hoffenheim, das unter der Woche bereits in der Europa League verloren hatte, fiel erst in der Nachspielzeit.

Dank dem Sieg überholte Freiburg in der Tabelle den Hamburger SV und rückte auf Platz 15 vor. Hoffenheim ist nach der ersten Bundesliga-Saisonniederlage vorerst immer noch im 2. Rang klassiert.

Die Tabelle

Die Telegramme

Hertha Berlin - Bayern München 2:2 (0:1)

71'212 Zuschauer.

Tore: 10. Hummels 0:1. 49. Lewandowski 0:2. 51. Duda 1:2. 56. Kalou 2:2.

Bemerkungen: Hertha Berlin mit Lustenberger (ab 80.), ohne Stocker (Ersatz).

Freiburg - Hoffenheim 3:2 (2:1)

24'000 Zuschauer.

Tore: 14. Hack 0:1. 15. Niederlechner 1:1. 18. Soyuncu 2:1. 87. Stenzel 3:1. 91. Schuster (Eigentor) 3:2.

Bemerkungen: Hoffenheim mit Zuber (bis 65.).

Diese Stürmer hatten nur eine gute Saison

