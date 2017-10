WM-Qualifikation, Europa D: Serbien – Georgien 1:0 (0:0)

D: Wales – Irland 0:1 (0:0)

D: Moldawien – Österreich 0:1 (0:0) G: Israel – Spanien 0:1 (0:0)

G: Albanien – Italien 0:1 (0:0)

G: Mazedonien – Liechtenstein 4:0 (2:0) I: Ukraine – Kroatien 0:2 (0:0)

I: Island – Kosovo 2:0 (1:0)

I: Finnland – Türkei 2:2 (0:0)

Bild: AP/AP

Island sichert sich die WM-Teilnahme – Irland kommt in die Barrage – Wales nicht an der WM

Gruppe D

Wales – Irland 0:1

Die beiden Mannschaften neutralisieren sich im Duell um den Barragenplatz (oder mehr) lange gegenseitig. Der grösste Aufreger der ersten Halbzeit ist, als Wales' Joe Allen kurz vor der Pause wegen einer vermutlichen Hirnerschütterung ausgewechselt werden muss.

In der zweiten Halbzeit folgt der nächste Schock für die Waliser. James McClean schiesst Irland in der 57. Minute in Führung und damit in die WM-Barrage.

Serbien – Georgien 1:0

Serbien hat gegen den Aussenseiter Georgien Mühe. Während den ersten 45 Minuten kommen sie gar nie richtig ins Spiel und gehen darum mit einem torlosen Unentschieden in die Pause.

In der zweiten Halbzeit machen die Serben dann ihrer Hausaufgaben. Der in St.Gallen geborene Aleksandar Prijovic trifft für seine Farben. Dank diesem 1:0 in der 74. Minute sind die Serben definitiv an der WM in Russland mit dabei.

Moldawien – Österreich 0:1

In Moldawien verabschiedete sich Österreichs scheidender Trainer Marcel Koller mit einem Sieg. Dank Louis Schaubs Treffer in der 69. Minute gewannen die vorzeitig gescheiterten Österreicher 1:0. Louis Schaub, der 22-jährige Mittelfeldspieler von Rapid Wien, hatte schon vor drei Tagen den Siegtreffer beim 3:2 gegen Serbien erzielt. Das Schlusslicht Moldawien spielte ab der 55. Minute und einer Gelb-Roten Karte zu zehnt.

Gruppe G

Israel – Spanien 0:1

Spanien ist bereits vor dem letzten Spiel gegen Israel als Gruppenerster für die WM qualifiziert. Die «Furia Roja» geht entsprechend locker an diese Partie und gewinnt mit 1:0. Für den einzigen Treffer war Asier Illarramendi besorgt.

Albanien – Italien 0:1

Auch Italien muss in Albanien nichts mehr reissen. Die «Azzurri» müssen als Gruppenzweiter sowieso in die Barrage. Dementsprechend fällt auch die Leistung im letzten Gruppenspiel aus. Auswärts gegen Albanien gibt es einen mageren 1:0-Sieg. Den einzigen Treffer erzielt Antonio Candreva.

Mazedonien – Liechtenstein 4:0

Liechtenstein schliesst die WM-Qualifikation ohne punkte auf dem letzten Tabellenrang ab. Die Fürstentümer verlieren auch das letzte Spiel gegen Mazedonien deutlich mit 0:4.

Gruppe I

Ukraine – Kroatien 0:2

Bei einem Unentschieden würden beide Mannschaften nur verlieren. Das hat zur Folge, dass die Partie von Beginn weg und von beiden Seiten aktiv geführt wird. Dennoch fallen in der ersten Halbzeit keine Tore.

In der zweiten Halbzeit ist es dann Kroatien, dass entschlossener auftritt. Luka Modric wird in der 62. Minute zu viel Platz gelassen. Der Real-Söldner findet Andrej Kramaric, der Kroatien in Führung köpfelt.

Nur acht Minuten später ist es erneut Kramaric, der am richtigen Ort steht. Dieses Mal kommt die Vorlage von Ivan Rakitic. Das 2:0 sichert den Kroaten den zweiten Tabellenplatz und die Teilnahme in der Barrage.

Island – Kosovo 2:0

Mit einem Sieg gegen Kosovo ist Island an der WM. Und ein Sieg darf gegen diesen Gegner eigentlich auch erwartet werden. Doch die Nordländer haben lange Mühe, ins Spiel zu finden. Gylfi Sigurdsson erlöst die rund 15'000 Zuschauer in Reykjavik dann kurz vor der Pause mit dem 1:0

Das 2:0 durch Johann Gudmundsson in der 68. Minute ist dann bereits die Vorentscheidung. Island ist damit definitiv an der WM dabei.

Finnland – Türkei 2:2

Die Türkei kommt gegen Finnland erneut nicht über ein Unentschieden hinaus. Zwar gingen die Gäste in der zweiten Halbzeit zwei Mal in Führung. Doch den Finnen gelang es beide Male, das Spiel wieder auszugleichen. Joel Pohjanpalo gelingt dabei in der 88. Minute der späte Ausgleich zum 2:2.

Telegramme und Tabellen

Gruppe D:

Moldawien - Österreich 0:1 (0:0)

Chisinau. - SR Vertenten (BEL).

Tor: 69. Schaub 0:1. - Bemerkungen: 55. Gelb-Rote Karte gegen Ionita (Moldawien).

Serbien - Georgien 1:0 (0:0)

Belgrad. - SR Gil (POL).

Tor: 74. Gudelj 1:0.

Wales - Irland 0:1 (0:0)

Cardiff. - SR Skomina (SLO)

Tor: 57. McClean 0:1.

bild: srf

Gruppe G:

Mazedonien - Liechtenstein 4:0 (2:0)

Strumica. - SR Kopriwa (LUX).

Tore: 36. Musliu 1:0. 38. Trajkovski 2:0. 66. Bardi 3:0. 68. Ademi 4:0.

Liechtenstein: Jehle; Quintans, Malin, Kaufmann, Göppel; Polverino; Sandro Wolfinger (65. Yildiz), Martin Büchel, Wieser, Brändle (72. Erne); Aron Sele.

Israel - Spanien 0:1 (0:0)

Jerusalem. - SR Thomson (SCO)

Tor: 76. Illaramendi 0:1.

Spanien: Reina; Azpilicueta, Nacho, Ramos (47. Aspas), Monreal; Illaramendi, Busquets; Asensio; Viera, Aduriz (66. Isco), Pedro (76. Callejon).

Albanien - Italien 0:1 (0:0)

Shkoder. - SR Moen (NOR).

Tor: 73. Candreva 0:1.

Italien: Buffon; Darmian (61. Zappacosta), Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Candreva, Parolo, Gagliardini, Insigne (93. El Shaarawy); Immobile, Eder (89. Gabbiadini).

Bemerkungen: Albanien ohne Lenjani (Sion/Ersatz). 45. Lattenschuss Immobile.

bild: srf

Gruppe I:

Island - Kosovo 2:0 (1:0)

Reykjavik. - SR Lechner (AUT).

Tore: 40. Gylfi Sigurdsson 1:0. 67. Gudmundsson 2:0. -

Bemerkungen: Island ab 89. mit Sigurjonsson (GC). Kosovo bis 54. mit Pnishi (GC/verwarnt).

Finnland - Türkei 2:2 (0:0)

Turku. - SR Bastien (FRA).

Tore: 57. Tosun 0:1. 76. Arajuuri 1:1. 83. Tosun 1:2. 88. Pohjanpalo 2:2.

Ukraine - Kroatien 0:2 (0:0)

Kiew. - SR Brych (GER).

Tore: 62. Kramaric 0:1. 70. Kramaric 0:2. (abu/sda)

bild: srf

Wann haben die grossen Nationen letztmals eine WM verpasst?

