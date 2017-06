Confed Cup, Gruppenspiele Portugal – Mexiko 2:2 (1:1) Kamerun – Chile 0:2 (0:0)

Bild: Martin Meissner/AP/KEYSTONE

Videobeweis in der Hauptrolle bei Kamerun – Chile +++ Mexiko stiehlt Portugal einen Punkt

Portugal – Mexiko 2:2

Mexiko kommt im ersten Spiel am Confederations Cup in extremis zu einem Punkt. In der 91. Minute gelingt Hector Moreno tatsächlich noch das 2:2.

Zuvor ist der Europameister über weite Strecken das bessere Team. Nachdem den Portugiesen bereits früh ein Treffer wegen Abseits aberkannt wird, trifft Quaresma nach wunderbarer Vorarbeit von Cristiano Ronaldo doch noch zur Führung.

Defensiv vermag Portugal aber nicht zu überzeugen. Mexiko gelingt noch vor der Pause der Ausgleich durch Chicharito und BVB-Verteidiger Raphael Guerreiro sieht dabei gar nicht gut aus.

In der zweiten Halbzeit geht den Lateinamerikanern aber merklich die Luft aus. Lange spielt nur Portugal und in der 86. Minute gelingt Cédric Soares das verdiente 2:1.

Doch danach bäumt sich Mexiko nochmals auf. Hector Moreno sichert seinem Land in der Nachspielzeit doch noch einen Punkt. Trotz dieser Punkteteilung dürften sich diese beiden Teams in ihrer Gruppe durchsetzen, da im gestrigen Eröffnungsspiel weder Russland noch Neuseeland überzeugen konnten.

Kamerun – Chile 0:2

Für die grössten Aufreger sorgte in diesem Spiel der Videobeweis. Kurz vor der Pause fällt nach drückender Überlegenheit der Chilenen das vermeintliche 0:1. Doch nachdem die Südamerikaner bereits gejubelt haben, wird das Tor doch noch aberkannt. Die Videoschiedsrichter haben – wohl zu Recht – ein knappes Offside gesehen.

In der zweiten Halbzeit flacht das Spiel stark ab. Erst in der 81. Minute gelingt Arturo Vidal das 1:0 per Kopf.

Wenig später fällt das 2:0. Oder nicht? Oder doch? Kuriose Szene, der Schiedsrichter gibt das Tor, nur um wenige Augenblicke später vom Video-Schiri ermahnt zu werden, dass das Tor nochmals kontrolliert wird.

Die Chilenen können es schon wieder nicht fassen, als sie doch noch jubeln dürfen. Der Videoschiri hat das ursprünglich gegebene, zwischenzeitlich aberkannte Tor am Ende doch gutgeheissen. Noch holpert der Videobeweis ein wenig.

Das Telegramm

Portugal - Mexiko 2:2 (1:1)

Kasan. - 34'372 Zuschauer. - SR Pitana (ARG).

Tore: 34. Quaresma 1:0. 42. Hernandez 1:1. 86. Cédric 2:1. 91. Hector Moreno 2:2.

Portugal: Rui Patricio; Cédric, Pepe, Fonte, Guerreiro; Quaresma (82. André Silva), William Carvalho, Moutinho (58. Adrien Silva), André Gomes; Nani (58. Gelson Martins), Ronaldo.

Bemerkungen: Portugal ohne Renato Sanches (bei der U21). 20. Lattenschuss von Ronaldo. 20. Treffer von Pepe von den Video-Schiedsrichtern annulliert.

Kamerun - Chile 0:2 (0:0)

Moskau (Spartak-Stadion). - 35'000 Zuschauer. - SR Skomina (SLO).

Tore: 81. Vidal 0:1. 91. Vargas 0:2.

Chile: Herrera; Beausejour, Jara, Medel, Isla; Aranguiz (71. Francisco Silva), Diaz, Vidal; Puch (58. Alexis Sanchez), Vargas, Fuenzalida (64. Valencia).Bemerkung: 2. Pfostenschuss von Vargas. (abu/sda)

Das sind die bekanntesten Namen am FIFA Confederations Cup

