Bern erfüllt die Pflicht gegen Lausanne + ZSC verliert gegen Biel + Tigers bodigen Genf

Nach Startschwierigkeiten dreht der SC Bern die Partie gegen Lausanne souverän. Die ZSC Lions verlieren im Hallenstadion gegen Biel, während die SCL Tigers Genf-Servette in der Verlängerung bezwingen. Kloten verliert zum 6. Mal in Folge und verweilt am Tabellenende.

>>> Hier gibt's den Konferenz-Ticker zum Nachlesen!

Lockeres Einspielen für den Favoriten aus der Hauptstadt? Mitnichten. Lausanne duscht den SCB eiskalt und geht im Powerplay durch Harri Pesonen nach knapp fünf Minuten in Führung.

Der SCB, im Stolz verletzt, kommt entschlossen aus der Kabine: André Heim und Gaëtan Haas im Powerplay drehen die Partie im Mitteldrittel innert vier Minuten und stellen so die Kräfteverhältnisse aus ihrer Sicht wieder her. Kurz vor Ablauf des …