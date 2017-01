Hopman Cup, Schweiz – Deutschland Federer – Zverev 6:7 7:6 6:7 Bencic – Petkovic 6:3 6:4 Federer/Bencic – Zverev/Petkovic 4:1,4:2

Schweiz schlägt Deutschland dank starker Bencic – Federer verliert Tiebreak-Krimi

Bild: EPA/AAP

Roger Federer hat bei seinem Comeback am Hopman Cup in Perth im zweiten Einzel eine Niederlage kassiert. Der Baselbieter verliert gegen den Deutschen Alexander Zverev 6:7 (1:7), 7:6 (7:4), 6:7 (4:7). Der 35-jährige Federer und der 16 Jahre jüngere Zverev liefern sich in der erneut voll besetzten Perth Arena einen zweieinhalbstündigen Abnützungskampf, der über weite Strecken hochstehendes Tennis bietet.

Die Entscheidung fällt zu Beginn des dritten Tiebreaks, als Federer zwei Minibreaks kassiert. Noch einmal kommt der Schweizer auf 4:5 heran, mit zwei guten Aufschlägen beendet der 1,98 m grosse Deutsche, der insgesamt 17 Asse schlägt, letztlich aber das Spiel.

Federer startet hervorragend in die Partie, serviert ausgezeichnet und liegt im ersten Satz 5:2 in Führung, ehe Zverev immer stärker wird. Vor allem von der Grundlinie spielt der Hamburger ausgezeichnet, wobei er die Mehrheit der längeren Ballwechsel für sich entscheidet.

Die dritte Partie gegen Zverev – zuvor hatten beide je ein Duell für sich entschieden – war für Federer ein hervorragender Test im Hinblick auf das Mitte Januar beginnende Australian Open in Melbourne, nachdem er in der ersten Partie gegen den Briten Daniel Evans nicht ernsthaft gefordert worden war. Zverev, der beste Teenager der Welt, hat angedeutet, welch Potenzial er besitzt, und bot dem Schweizer mehr als nur Paroli.

Bencic spielt gross auf

Im Frauen-Einzel gleicht Belinda Bencic mit dem 6:3, 6:4 gegen Andrea Petkovic (WTA 55) allerdings aus. Nach dem Spiel wird die 19-Jährige gefragt, ob sie schon müde sei, Federer hier durch das Turnier zu tragen? Charmant weicht sie aus und sagt mit einem Lächeln: «Es ist grossartig, dass er zurück ist. Und hoffentlich führt er uns im Doppel zum Sieg.»

Dies war allerdings nur bedingt der Fall, denn Bencic war im Mixed die überragende Figur und mit ihrem grossartigen Returnspiel fast im Alleingang für den 4:1,4:2-Sieg verantwortlich. Die Schweizer spielen nun am Freiag gegen Frankreich um den Gruppensieg. (pre/fox/drd/sda)

