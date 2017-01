«Das ist wie ein moderner, sehr, sehr dummer Robin Hood»

Wenn man behauptet, die erleichterte Einbürgerung hätte was mit Burkas zu tun, kann man ja auch gleich sagen, die Unternehmenssteuerreform hätte direkte Auswirkungen auf Einhörner. Wobei das aber stimmt! Also wirklich! Was das zudem mit Wirtschaftsflüchtlingen zu tun hat und wie gangsta die Schweiz wirklich ist, gipfelt in der Frage: Schlägt unser Herz für Aktionäre oder für Pommes-Frittes-Einhörner?

