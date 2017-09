Britische Forscher verändern Erbgut von Embryonen – Designerbabys auf dem Vormarsch

Erstmals in Grossbritannien haben Forscher das Erbgut menschlicher Embryonen gezielt verändert. Das Team des Londoner Francis-Crick-Instituts will mit seinen Forschungen die Erfolgsraten künstlicher Befruchtungen erhöhen.

Dafür änderten die Experten kurz nach der Befruchtung das Erbgut von 41 Embryonen, wie sie in der britischen Wissenschaftszeitschrift «Nature» berichten. Mit Hilfe der sogenannten Gen-Schere CRISPR/Cas9 schalteten die Wissenschaftler ein Gen ab, das eine Schlüsselrolle bei der frühen Embryonalentwicklung spielt.

Das aktive Verändern der menschlichen DNA ist international äusserst umstritten. In Schweden gebe es ähnliche Versuche an Embryonen, die aber noch nicht publiziert worden seien, sagte der Pressesprecher des renommierten Instituts am Donnerstag der Nachrichtenagentur DPA.

Die Studie habe gezeigt, dass OCT4 für die korrekte Entstehung einer Blastozyste nötig sei, aus der sich wiederum das Kind entwickelt. Mit der Gen-Schere können Forscher präziser als bisher Teile der DNA ausschneiden oder einsetzen.

Die Embryonen durften sich bei den Experimenten in Grossbritannien nur sieben Tage entwickeln und keiner Frau eingepflanzt werden. Die Forscher wollen nach eigenen Angaben verstehen, «wie menschliche Embryonen welche Gene brauchen, um sich erfolgreich zu entwickeln». Dies könnte langfristig dazu beitragen, Fehlgeburten zu verhindern.

Schaffung von Designerbabys verhindern

In zahlreichen Ländern ist das aktive Verändern der menschlichen DNA verboten. Kritiker befürchten, dass sogenannte Designerbabys mit Wunsch-Erbanlagen geschaffen werden könnten.

Die Bioethikerin Sarah Chan von der schottischen Universität Edinburgh sieht diese Gefahr bei den Versuchen in Grossbritannien nicht: «Es ist ganz klar, dass das Ziel der Versuche die Grundlagenforschung ist», sagte sie dem Sender BBC.

Chinesische Forscher hatten bereits berichtet, dass sie mit CRISPR/Cas nicht lebensfähige menschliche Embryos genetisch manipuliert hätten. Dabei ging es um das Gen, das die Blutstörung Beta-Thalassämie verursacht. Ihr im Fachblatt «Protein & Cell» vorgestelltes Fazit: Das Verfahren müsse vor einem klinischen Einsatz noch verbessert werden. (sda/dpa)

Du glaubst, das ist nur Baby-Gebrabbel? Du hast ja keine Ahnung! 59s Du glaubst, das ist nur Baby-Gebrabbel? Du hast ja keine Ahnung! Video: watson

Junge Mütter mit ihren gerade geborenen Babys

Das könnte dich auch interessieren: Der Präsident des Irans kontert Trumps Kritik – und zwar so richtig Golden-Boy-Kandidaten: Das sind die 25 grössten Talente unter 21 Jahren Liam Gallagher erklärt uns, warum er seinen Tee jetzt selber machen muss (HAHAHA) 13 nützliche Tipps zu iOS 11, die du als Apple-User nicht verpassen solltest 8 Gründe, warum das neue «Super Mario»-Game ein Hit wird – und ein Grund dagegen Früher war nicht alles besser, aber Fotos von nackten Frauen mit Skeletten schon Hört, hört! Melania Trump kämpft für Anstand und Moral – und das Netz lacht sich kaputt Diplomaten-Sprache? Vergiss es! – Die 3 wichtigsten Erkenntnisse nach Trumps UNO-Rede Ein Tessiner und «Papierli-Schweizer»: Warum Ignazio Cassis die richtige Wahl ist 10 Situationen, die du nur verstehst, wenn du als Verkäufer im Detailhandel arbeitest Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo