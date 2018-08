International

Polizeiaktion am Flughafen Frankfurt – ankommende Passagiere müssen an Bord ausharren



Am Frankfurter Flughafen läuft seit Dienstagmittag ein Teilräumung in einem der Abfertigungsgebäude. Der Grund ist laut der Bundespolizei ein Vorfall an der Sicherheitskontrolle.

«Wir wissen, dass mindestens eine Person unberechtigt in den Sicherheitsbereich gelangt ist», sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Frankfurter Flughafen der Nachrichtenagentur DPA.

Die Sicherheitskontrollen seien noch nicht abgeschlossen gewesen. Deshalb habe die Einsatzführung entschieden, das Boarding zu stoppen und den Sicherheitsbereich zu räumen.

Kein Ein- und Aussteigen mehr

Die Fluggesellschaft Lufthansa, die den betroffenen Bereich des Terminals 1 vorwiegend nutzt, stoppte wegen der Aktion grosse Teile ihrer Abfertigung. In den Bereichen A und Z können Passagiere nicht mehr ein- oder aussteigen, teilte Lufthansa am Mittag mit.

Ankommende Flugzeuge müssten auf dem Vorfeld mit den Passagieren an Bord warten. Über Verspätungen und Flugausfälle könne man noch nichts sagen. Am Frankfurter Flughafen gibt es einen zweiten, von der Sperrung nicht betroffenen Terminal.

Vorfall im Juli in München

Schon am Münchner Flughafen war im Juli ein Terminal geräumt worden, weil eine Frau ohne Kontrolle in den Sicherheitsbereich gelangt war. Mindestens 200 Flüge fielen aus, bei rund 60 Flügen kam es zu Verspätungen. Erst rund zwei Stunden nach dem Vorfall wurde der Sicherheitsbereich wieder freigegeben.

In Frankfurt kam es zudem vor fast zwei Jahren zu einer ähnlichen Situation. Damals war eine Frau nach der Kontrolle ihres Handgepäcks in den Sicherheitsbereich weitergegangen, obwohl ihre Kontrolle nicht abgeschlossen war. Von der Evakuierung des Terminals waren damals rund 5000 Passagiere betroffen. Rund 100 Flüge fielen aus. (sda/dpa)

