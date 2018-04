Lustige Bilder von Leuten, denen alles scheissegal ist



27 Leute, denen es furz-piep-egal ist, was du von ihnen hältst

Wir Schweizer machen uns Sorgen über dieses und jenes, von Montag bis Montag. Vielleicht sollten wir das Leben einfach so nehmen, wie es uns eben am besten liegt. So wie die folgenden Kandidaten ...

Zum Beispiel dieser Herr bild: reddit

Müde? Geh schlafen – egal wo! bild via izismile

Wir sollten alle viel öfters im «Pischi» einkaufen gehen bild: imgur

Das geht selbstverständlich auch in der Variante «Blau mit Raketen» bild: imgur

Wir müssen alle mehr wie dieses Grosi sein ... gif: imgur

Dieser junge Mann. Wenn's juckt, juckt's. bild: imgur

Dieser Truck-Fahrer: gif: imgur

Finde den Spiderman im Krippenspiel! bild: imgur

Hier die Erwachsenen-Version davon: bild: imgur

Warum auch nicht?! bild: imgur

Opa im Apple-Store

Ach, ältere Leute ... nehmen es (und sich) nicht mehr allzu ernst. bild: imgur

Steht denn irgendwo geschrieben, dass man das als Erwachsener nicht mehr machen darf? bild: imgur

Kein Stuhl? Kein Problem! bild: imgur

Diese Teens heutzutage ... bild: imgur

Einfach ein bisschen öfters wie dieser Erdbeer-Mann sein! bild: reddit

Einfach mal ein bisschen Rebell sein! bild: reddit

Oder wie dieses Grosi bild: imgur

Ach, immer diese lästigen Hygienevorschriften ... bild: imgur

Ganz im Stil von: Was kümmert mich das schlechte Wetter von dort drüben?! bild: imgur

Whatever ... bild: imgur

Wenn du genau DIESES Stück Kuchen willst, solltest du es dir vielleicht einfach gönnen! bild. imgur

Apropos «gönnen» ... bild: imgur

Katzen haben diese Furz-piep-egal-Einstellung auch gut drauf gif: imgur

Apropos Katzen: «Ich zahlte für ein Tier, das Mäuse auf den Küchenboden kotzt» Video: watson/Knackeboul, Emily Engkent

So. Und jetzt du! Viel Spass! gif: imgur

