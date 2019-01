U-Haft gegen mutmassliche FCZ-Schläger verhängt



Angriff in Langstrasse: U-Haft gegen mutmassliche FCZ-Schläger verhängt

Der Haftrichter hat gegen «mehrere» der verhafteten FCZ-Schläger U-Haft verhängt, wie Polizeisprecher Marco Cortesi auf Anfrage von watson sagt. Weitere Angaben stellt die Stadtpolizei für Montag in Aussicht.

Die Zürcher Stadt- und die Kantonspolizei hatten gemeinsam am Mittwoch zehn mutmassliche Hooligans festgenommen. Die Männer stehen im Verdacht, am 25. Oktober 2018 in der Langstrasse deutsche Fussballfans angegriffen zu haben.

Der Vorfall passierte nach dem Europa-League-Spiel FC Zürich gegen Bayer 04 Leverkusen. Dabei wurden mehrere deutsche Fans in der Langstrasse von gewalttätigen Männern angegriffen. Drei Fans wurden dabei verletzt und mussten ärztlich behandelt werden.

