Blaulicht

Gudauri, Georgien: Mindestens 8 Verletzte nach Skilift-Unfall in Georgien



8 Verletzte nach Skilift-Horrorunfall in Georgien – Hersteller nimmt Stellung

Im georgischen Skigebiet Gudauri haben sich am Freitag dramatische Szenen abgespielt. Bei einem Unfall mit einem Sessellift wurden mindestens acht Personen verletzt, zwei davon schwer, wie georgische Medien berichten.

Bei YouTube wurden Amateur-Aufnahmen veröffentlicht.

In einem Video ist zu sehen, wie der Lift in übersetzter Geschwindigkeit rückwärts fährt. Dabei werden Passagiere aus den Sitzen gerissen, einige retten sich mit einem Sprung.

Der folgende Amateurfilm zeigt, wie Schneesportler vom fahrenden Lift abspringen ...

Und so sah es oben am Skilift aus:

Wie es zum Unfall kommen konnte, ist noch nicht geklärt. Die Behörden haben eine Strafuntersuchung eingeleitet.

Lifthersteller nimmt Stellung

Der Hersteller der Skilifte, das österreichische Unternehmen Doppelmayr, hat laut dem «Telegraph» noch keine genaueren Informationen zur Ursache. «Wir haben die Videos natürlich gesehen. Das Unglück könnte sehr viele Ursachen haben», zitiert das österreichische Medium derStandard.at einen Sprecher.

Der Doppelmayr-Unternehmenssprecher sagte am Samstag gegenüber der österreichischen Nachrichtenagentur APA, dass zwei Techniker in Gudauri eingetroffen seien, aber nicht an den Unfallort vorgelassen würden von der Polizei.

Berichte darüber, was zu der Fehlfunktion des Vierersessellifts geführt hat, seien zum jetzigen Zeitpunkt reine Spekulationen. Eine Ferndiagnose wäre «völlig unseriös».

Ein vergleichbarer Vorfall sei ihm während seiner fast 20 Jahre dauernden Tätigkeit für den Vorarlberger Seilbahnhersteller nicht untergekommen, wird der Sprecher zitiert.

(dsc/cma)

Aktuelle Polizeibilder: Mehrfamilienhaus in Brand

Das könnte dich auch interessieren: Sessellift fährt rückwärts – mindestens 8 Verletzte nach Horror-Unfall in Georgien Warum es unwahrscheinlich ist, dass Thomas N. je wieder frei kommt Zoos bewerten ihre Tiere mit ⭐ – und es ist verdammt lustig Als Thomas Edison einen Elefanten mit Wechselstrom hinrichten liess

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare