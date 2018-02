Digital

13 super-nützliche Webseiten, die dein Leben etwas einfacher machen



bild: shutterstock

Pssst, diese 13 super-nützlichen Webseiten solltest du unbedingt kennen

nebelkarte.ch

screenshot: screenshot

Wo hat es aktuell Nebel in der Schweiz? Oder ist es am Wochenende an meinem geplanten Ausflugsziel neblig? Reichen Üetliberg und Gurten oder muss es schon der Säntis sein? Die Antworten liefert die Webseite nebelkarte.ch. Die Prognose deckt vier Tage ab bei einer Genauigkeit von ± 100 Höhenmetern.

Die Webseite wurde von Studenten des Instituts für Software an der HSR Hochschule für Technik in Rapperswil entwickelt.

meinpreiswecker.de

Die Preise bei Amazon schwanken von Tag zu Tag. Für Schnäppchenjäger nützlich sind daher Webseiten, die die Preis-Schwankungen automatisch überwachen und den potenziellen Käufer per E-Mail informieren, sobald der Preis unter eine zuvor gewählte Grenze fällt. Auf meinpreiswecker.de lässt sich für jedes Produkt nachvollziehen, wie sich der Preis in den letzten Wochen und Monaten entwickelt hat.



map.geo.admin.ch

Wenn du du pendelst, ist das für dich die vielleicht nützlichste Webseite der Welt: Auf map.geo.admin.ch kann man seit Ende 2017 die Abfahrtszeiten aller Schweizer ÖV-Haltestellen in Echtzeit abrufen – inklusive Verspätungen.

Also liebe Pendler, den Link am besten gleich auf dem Startbildschirm des Smartphones speichern. Noch etwas bequemer geht es allerdings mit der folgenden Webseite bzw. App.

oevplus.ch

screenshot: oevplus.ch

Wer immer auf einem Blick wissen will, wann der nächste Zug, Bus oder das Tram bei seiner Haltestelle abfährt, hat am besten die Webseite oevplus.ch in einem Browser-Tab geöffnet. Alternativ gibt es den Abfahrtsanzeiger ÖV Plus auch als App.

verwandt.ch/karten

In welchen Regionen der Schweiz kommt dein Nachname vor? Gib deinen Nachnamen auf der Webseite verwandt.ch/karten ins Suchfeld ein und die Karte zeigt dir, in welchen Gemeinden der Familienname verbreitet ist.

allestörungen.ch

screenshot: allestörungen

Ist WhatsApp im Moment down? Hat das Swisscom-Netz eine Störung? Geht das Internet von UPC wirklich nicht? Auf der Webseite allestörungen.ch siehst du sofort, ob ein Internet-Dienst wie Sunrise, Salt oder Netflix nur bei dir nicht geht, oder ob wirklich eine Störung vorliegt.

screenshot: allestörungen

bierwandern.ch



screenshot: bierwandern

Nomen est omen, findet der Natur- und Bierliebhaber auf der Webseite bierwandern.ch Ausflugsziele, die ihn zu Gasthausbrauereien und Restaurants mit Bier aus unabhängigen Brauereien führen.

tarnkappe.info

screenshot: tarnkappe.info

Die Webseite tarnkappe.info veröffentlicht alle sechs Monate eine aktualisierte Übersicht mit «sicheren» Streaming-Webseiten. Bei der Nutzung ist trotzdem Vorsicht geboten. Denn: Auch vermeintlich sichere Streaming-Seiten können gehackt oder von den Betreibern manipuliert werden, um Smartphones und Computer zu infizieren.

maps.vasile.ch/transit-sbb

Die für Pendler faszinierende Webseite maps.vasile.ch/transit-sbb zeigt die Position jedes einzelnen Passagierzugs auf dem Schweizer Schienennetz in Echtzeit – unabhängig davon, ob es sich um einen Schnellzug, Regionalzug oder eine S-Bahn handelt. Die aktuell verkehrenden Züge lassen sich auf der interaktiven Karte zudem nach ÖV-Anbietern wie SBB, BLS, Rhätische Bahn etc. filtern.



Die Echtzeit-Daten stammen von den ÖV-Anbietern. Die SBB beispielsweise verfolgt seit zwei Jahren eine Open-Data-Strategie. Das heisst, sie stellt ihre Daten im Internet allen gratis zur Verfügung. Kreative Entwickler können so spannende Apps und Webseiten wie beispielsweise maps.vasile.ch/transit-sbb entwickeln.

photoshop.com/tools

Bildbearbeitung im Browser bild: adobe

Auf Photoshop.com/tools bietet Adobe mit dem Photoshop Express Editor eine kostenfreie Online-Lösung zur Bildbearbeitung an. Die Nutzung im Browser ist gratis, aber natürlich kein Ersatz für die gleichnamige Bildbearbeitungssoftware für Profis. Wer nur ab und zu kleine Änderungen an Bildern oder Grafiken durchführen muss, sollte sich die abgespeckte Online-Lösung trotzdem anschauen, bevor man viel Geld für die Vollversion ausgibt.



Übrigens: Eine sehr gute Alternative zu Photoshop im Browser ist pixlr.com. Auch Pixlr ist kein vollwertiger Photoshop-Ersatz, aber perfekt für alle, die nur ab und zu ein Foto oder eine Grafik bearbeiten müssen. Die Software läuft ebenfalls direkt im Browser und ist äusserst intuitiv zu bedienen.

web.whatsapp.com

WhatsApp lässt sich seit Anfang 2015 auch auf dem PC nutzen. Hierfür muss man aber nicht zwingend die App für Windows oder Mac installieren. Mit der Webseite web.whatsapp.com lässt es sich bequem direkt im Browser chatten – egal ob Chrome, Firefox, Safari, Opera oder Edge.



Und so geht's: Öffne die Webseite web.whatsapp.com in einem Browser auf dem Computer und scanne den QR-Code mit der WhatsApp-App auf dem Smartphone. Nun werden alle Nachrichten zwischen Smartphone und PC synchronisiert.

WordMapCreator.com

Auf der Webseite WorldMapCreator.com kann man spielend leicht seine eigene Weltkarte kreieren. Der Weltkarten-Generator ist gratis und funktioniert direkt im Webbrowser (nur Computer und Tablets). Die Absicht der Schweizer Entwickler: Die interaktive Webseite WorldMapCreator soll uns die Vielfalt möglicher alternativer Weltkarten vor Augen führen.

comparis.ch/taschengeld

Die Höhe des Sackgeldes führt in vielen Familien zu Diskussionen. Der Online-Taschengeldrechner, der auf den Erfahrungen der Budgetberatung Schweiz basiert, gibt Eltern eine Orientierungshilfe, wie viel Taschengeld für das jeweilige Alter des Kindes üblich ist. Nicht berücksichtigt werden können natürlich die finanziellen Möglichkeiten einer Familie, die bei der Festlegung des finanziellen Zustupfs ebenfalls eine Rolle spielen.

Bonus: deepl.com

Ja, den aktuell mit Abstand besten Online-Übersetzungsdienst haben wir hier bereits vorgestellt. Da ich die geniale Webseite inzwischen fast täglich nutze, soll deepl.com an dieser Stelle nochmals seine verdiente Erwähnung finden.

