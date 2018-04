International

Deutschland

Zwei Menschen totgebissen: Kampfhund Chico wird nun doch nicht eingeschläfert



twitter

Obwohl er zwei Menschen totgebissen hat: Chico wird nun doch nicht eingeschläfert

Staffordshire-Terrier «Chico» geriet diese Woche in die Schlagzeilen: Der Kampfhund hat seine gehbehinderte Besitzerin Lezime K. (52) und ihren krebskranken Sohn Liridon (27) getötet.

Wie die Bild weiss, wurde der Hund acht Jahre lang überwiegend in der Wohnung in einem Metallzwinger gehalten, Gassi ging es zumeist auf den Balkon. Dies rief vor sieben Jahren die Behörden auf den Plan, doch die «Begutachtung des Tieres» sei unterblieben.

8 Jahre friedlich, dann biss er zu

Nach acht Jahren Hölle auf Erden drehte der Terrier wohl durch. Er biss Frauchen und Herrchen tot. Der Fall war für die meisten rasch klar: Der Hund muss eingeschläfert werden. Dies entschied dann auch die Stadt Hannover.

Dies wiederum mobilisierte den Tierschutzverein Hannover. Der Hund könne nichts dafür, der Hund sei nicht artgerecht gehalten worden, Hunde würden sowas in der Regel nicht machen.

Wenn ich schon das ganze Kampfhund Gerede lese über Chico..

Der Hund wurde JAHRELANG eingesperrt in einem Käfig. Würde ein Mensch seine Peiniger danach umbringen, um zu entkommen aus der Gefangenschaft, wäre es wohl Selbstverteidigung. Aber der BÖSE Hund, der soll nun sterben. — Kirie (@KirieCookie) 7. April 2018

Wollten Aktivisten den Hund aus dem Tierheim entführen?

Doch nun hat die Stadt ihren Entscheid offenbar revidiert. «Chico wird nicht eingeschläfert», heisst es in einem Statement des Tierschutzvereins Hannover.

80 Menschen haben am Sonntagnachmittag vor dem Ordnungsamt in Hannover demonstriert. In der Nacht auf Sonntag wurde offenbar auch versucht, in das Tierheim, in welchem Chico untergebracht ist, einzubrechen.

Einbruch im Tierheim Hannover: Versuchten Tierschützer, Kampfhund "Chico" zu ... - FOCUS Online https://t.co/QvaYOh3ZD2 pic.twitter.com/nUDn0tg7Q1 — Dr. K (@drkmusik) 7. April 2018

Schutz vor dem Ex-Mann

Die «haz» spekuliert nun, dass Mutter und Sohn den Hund wohl als Schutz vor dem gewalttätigen Ex-Mann der Mutter anschafften. Der 60 Jahre alte Mann soll seine Frau vor 13 Jahren in den Rollstuhl geprügelt haben – war Chico also ein Wachhund, der seine Besitzer vor der Rache des Ex bewahrte?

(bal)

Zwei Hunde versuchen das Herz einer Katze für sich zu gewinnen

Das könnte dich auch interessieren: Im Handelspoker gegen Trump hat Xi einen Royal Flush Ein Schweizer beim brutalsten Ultramarathon der Welt: «Das ist mit nichts vergleichbar» Auch die Uni St. Gallen lässt Daniele Ganser fallen – ist es eine Verschwörung? China hat jetzt die längste Meeresbrücke der Welt Trumps liebste Fernsehfamilie – das kontroverse Comeback von «Roseanne» What the ...? 14 Bilder, bei denen du dich fragst, was da passiert ist 18-jähriger Autist bittet das Internet um Sex-Tipps – und erhält die liebsten Antworten Hässiger Auto-Fan trifft auf Vollgas-Forscher – das war die Verkehrs-«Arena» Die Armee sammelt ausgedientes Material – und hat keine Ahnung, was da alles rumliegt Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo