Die Nutzer kehren Facebook gerade den Rücken – und Zuckerberg ist dies egal

«F**k your period» – so wirbt Pornhub um weibliche Kundschaft

Die Video-Streaming Plattform «Pornhub» wurde lange von männlicher Kundschaft dominiert. Doch diese Zeiten sind vorbei. Im Jahr 2017 verzeichnete Pornhub einen enormen (1400 Prozent!) Anstieg an «frauenfreundlichen» Porno-Suchanfragen.

Kein Wunder also, konzentrieren sich die Verantwortlichen hinter der Plattform neu auch auf ihre weibliche Kundschaft. Und dies tun sie ziemlich originell. Mit dem Slogan «F**k your period», werben sie dafür, den Regelschmerzen in Zukunft den Mittelfinger …