Der Nationalrat dreht den Jungparteien den Geldhahn zu – eine davon ist glücklich darüber

Der Abgang von Noreau zeigt das Problem beim SC Bern

Der «Fall Noreau» ist ein Hinweis auf ein Problem, das beim SCB nicht erkannt wird: die Macht von Cheftrainer Kari Jalonen. Die «Jalonen-Bande» etabliert sich in Bern.

Erfolg auf dem Eis. Ruhe im Umfeld. Kari Jalonen beschert dem SCB die schönsten Jahre der Neuzeit. Qualifikationssieger und Meister 2017. Qualifikationssieger 2018.

Aber in den besten Zeiten laufen unter der Oberfläche Entwicklungen, die später für grosse Schwierigkeiten sorgen können. Die grössten Fehler werden oft in Zeiten der grossen Erfolge gemacht.

Nur bei einem Klub in Europa funktioniert die Allmacht des Trainers. Beim HC Davos. Dort bestimmt Arno Del Curto, was auf dem Eis und was …