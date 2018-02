Schweiz

Wetter

Brrrr! So kalt wie heute früh war es diesen Winter noch nie



Bild: KEYSTONE

Brrrr! So kalt wie heute früh war es diesen Winter noch nie ❄️❄️

Der Dienstag hat in vielen Teilen der Schweiz frostig kalt begonnen. Stellenweise war es auf der Alpennordseite in diesem Winter noch nie so kalt. In La Brévine im Kanton Neuenburg wurden laut SRF Meteo um 5 Uhr früh -23,8 Grad Celsius gemessen.

#Bitterkalt: Update mit weiteren Messstationen mit neuen Tiefstwerten von diesem Winter. Tiefster Wert für bewohnten Ort: La Brévine/NE: -27 °C. ^is pic.twitter.com/3pRf5G8sxp — SRF Meteo (@srfmeteo) 13. Februar 2018

In Samedan GR herrschten -23,3 Grad, im Urner Bergdorf Andermatt -22,5 Grad. Auch in Langnau i.E. BE kam das Thermometer nicht über -11,2 Grad hinaus.

Damit es in der Nacht kalt wird, müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein: Es braucht kalte Polarluft, eine Schneedecke, möglichst keine Wolken und keinen Wind.

Geht doch! Kälteste Nacht des bisherigen Winters auch in #Hintergräppelen: -29.3 Grad um 06:30. Die Temperatur wird in den nächsten Stunden noch etwas weiter sinken. Zeitlicher Verlauf unter https://t.co/ylAJAkyMEC, räumlicher Vergleich https://t.co/A7Gz6pCg8K @Kachelmannwettr — Stephan Vogt (@Kryophil) 13. Februar 2018

Auch in den kommenden Nächten könnte es den Meteorologen zufolge bitterkalt werden. Besonders in der Ostschweiz und in Graubünden könnten die bisherigen Winter-Tiefstwerte aus dem Dezember unterboten werden, wie SRF Meteo schreibt. Im Westen verhindern Wolkenfelder die maximale Abkühlung.

Vorsicht vor Glatteis

Der TCS warnt am Dienstag vor glatten Strassen. Autofahrer sollen die Fahrweise den Gegebenheiten anpassen.

#A1 - St. Gallen - St. Margrethen - zwischen St. Gallen-Neudorf und Rheineck in beiden ->en Gefahr, Glatteis — TCS Verkehr A1 (@TCSverkehrA1) 12. Februar 2018

Auch auf den Trottoirs ist Vorsicht geboten: Wegen der eisigen Temperaturen besteht erhebliche Rutschgefahr.

(nfr/amü/sda)

Das war der Landeanflug in den Windböen von «Burglind» 57s Das war der Landeanflug in den Windböen von «Burglind» Video: srf

