Deutschland gewinnt gegen Südkorea deutlich und feiert den ersten Sieg an der WM

«20 bis 25 Minuten gutes Hockey» reichen der Schweiz gegen Weissrussland zum Sieg

Das Schweizer Nationalteam hat an der Weltmeisterschaft in Dänemark die Pflichtaufgabe gegen Weissrussland mit einem 5:2-Sieg erfüllt. Länderspiel-Debütant Timo Meier gelangen drei Skorerpunkte, Joël Vermin traf doppelt.

«Meier kam, spielte und punktete», so lautete die Schlagzeile dieser Partie. Der 21-jährige Herisauer war erst am Dienstagmittag aus San Jose zum Team gestossen. Trotz Jetlag war er bei seinem ersten Länderspiel jedoch hellwach. Nachdem er sich zum 2:2 von Sven Andrighetto (19.) und zum 3:2 von Joël Vermin 14,8 Sekunden vor der zweiten Pause je einen Assist hatte gutschreiben lassen, erzielte er in der 47. Minute im Powerplay das 5:2 selber. Meier stand nach einem von Andrighetto …