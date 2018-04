Sport

FC Basel

YB dreht Partie in St.Gallen +++ Basel siegt in Unterzahl +++ Sion gewinnt



St.Gallen – YB 2:4 (2:2) Lugano – Basel 0:1 (0:1) Lausanne – Sion 0:2 (0:0)

Bild: KEYSTONE

YB dreht Partie in St.Gallen +++ Basel siegt in Unterzahl +++ Sion gewinnt

St.Gallen – YB 2:4

– YB macht den nächsten Schritt zum Meistertitel. Allerdings brauchen die Berner dafür neun starke Minuten kurz vor und nach der Pause. Miralem Sulejmani (45.), Sekou Sanogo (49.) und Guillaume Hoarau (54.) entscheiden dabei die Partie.

– Loris Benito hatte die Berner schon in der 12. Minute in Führung geschossen. St.Gallen spielte aber keck und kam durch Peter Tschernegg (33.) und Roman Buess (42.) zur überraschenden Wende. Allerdings war man danach nicht clever genug.

– YB bleibt damit acht Runden vor Schluss 13 Verlustpunkte vor Basel, das in Lugano einen wichtigen Sieg erreichte.

Bild: KEYSTONE

Lugano – Basel 0:1

– Basel reagiert auf das 2:2 gegen YB mit einem knappen Sieg in Lugano. Die Bebbi gehen dabei durch Mohamed Elyounoussi schon in der 18. Minute in Führung.

– Doch in der 23. Minute fliegt Marek Suchy nach einer Notbremse gegen Alex Gerndt mit Rot vom Platz. Basel aber rettet den Vorsprung trotz langer Unterzahl über die Zeit.

– Für Lugano dagegen bleibt die Lage am Tabellenende ungemütlich. Man liegt zwar auf Rang 7 – allerdings nur drei Punkte vor Schlusslicht Sion.

Bild: KEYSTONE/TI-PRESS

Lausanne – Sion 0:2

– Sion gewinnt das kapitale Kellerduell in Lausanne verdient mit 2:0. Damit rücken die Walliser bis auf drei Punkte an Lugano, Thun und Lausanne heran.

– Die Gäste gehen in der 53. Minute durch den 35-jährigen Carlitos im Nachschuss an einen Elfmeter in Führung. Nach einer Gelb-Roten Karte gegen Lausannes Monteiro entscheidet Carlitos in der 81. Minute die Partie mit dem 2:0.

– Lausanne bleibt im fünften Heimspiel in Serie ohne Sieg und steckt wieder mitten im Abstiegskampf, dem jetzt mit GC, Lugano, Thun und Sion die halbe Liga angehört.

Bild: KEYSTONE

Die Tabelle

Die Telegramme

St. Gallen - Young Boys 2:4 (2:2)

17'572 Zuschauer (Saisonrekord). - SR Erlachner.

Tore: 12. Benito 0:1. 33. Tschernegg (Buess) 1:1. 42. Buess (Ben Khalifa) 2:1. 45. Sulejmani 2:2. 49. Hoarau (Assalé) 2:3. 54. Sanogo (Corner Sulejmani) 2:4.

St. Gallen: Stojanovic; Hefti, Wiss, Musavu-King; Toko; Aratore, Tschernegg (69. Aleksic), Kukuruzovic (80. Itten), Wittwer (56. Gasser); Ben Khalifa, Buess.

Young Boys: Wölfli; Mbabu, Nuhu, von Bergen, Benito; Fassnacht (78. Moumi Ngamaleu), Sow (58. Bertone), Sanogo, Sulejmani; Assalé, Hoarau (87. Nsame).

Bemerkungen: St. Gallen ohne Ajeti, Barnetta, Blasucci, Koch, Krucker, Lüchinger, Muheim, Van der Werff (alle verletzt) und Sigurjonsson (gesperrt), Young Boys ohne Lotomba und Von Ballmoos (beide verletzt). Verwarnungen: 23. Nuhu. 38. Sulejmani. 69. Sanogo (alle wegen Fouls).

Lugano - Basel 0:1 (0:1)

4746 Zuschauer. - SR Tschudi.

Tor: 18. Elyounoussi (Lang) 0:1.

Lugano: Kiassumbua; Rouiller (64. Krasniqi), Golemic, Daprelà, Amuzie; Piccinocchi, Ledesma (46. Janko); Crnigoj, Sabbatini, Carlinhos; Gerndt (77. Manicone).

Basel: Vaclik; Frei, Suchy, Lacroix; Lang, Zuffi, Xhaka, Riveros; Stocker, Elyounoussi (54. Oberlin); Ajeti.

Bemerkungen: Lugano ohne Bottani, Da Costa, Guidotti (alle verletzt) und Mariani (gesperrt), Basel ohne Balanta (verletzt). 23. Platzverweis Suchy (Notbremse). Verwarnungen: 45. Rouiller (Foul). 84. Xhaka (Foul). 89. Stocker (Reklamieren).

Lausanne-Sport - Sion 0:2 (0:0)

8500 Zuschauer. - SR San.

Tore: 53. Carlitos (Foulpenalty im Nachschuss verwertet) 0:1. 81. Carlitos (Flanke Lenjani) 0:2.

Lausanne-Sport: Castella; Loosli, Monteiro, Gétaz, Kololli; Tejeda (70. Zeqiri); Zarate, Margiotta (70. Zidane), Fransson, Geissmann (54. Schmid); Rapp.

Sion: Fickentscher; Maceiras, Cümart, Neitzke, Lenjani; Kouassi, Grgic (86. Uçan); Kasami, Cunha (76. Toma), Carlitos; Mboyo (58. Schneuwly).

Bemerkungen: Lausanne-Sport ohne Manière, Pasche, Dominguez (alle verletzt), Rochat und Maccoppi (beide gesperrt), Sion ohne Adryan, Kukeli, Mitrjuschkin, Ndoye, Pinga und Zock (alle verletzt). 77. Gelb-Rote Karte Monteiro (Foul). Verwarnungen: 7. Grgic (Foul). 38. Monteiro (Foul). 70. Cümart (Foul). 74. Loosli (Foul).

Die Super League im Zeitraffer – wie sich die Liga seit 1980 verändert hat

Witziges zum Fussball Marco Streller hat's per WhatsApp eingefädelt – Cristiano Ronaldo wechselt zum FC Basel! Diese 11 Amateur-Fussballer triffst du in JEDEM Trainingslager So sehen Lichtsteiner, Behrami, Neymar und Co. das Fussballfeld wirklich Ihr glaubt nicht, was Messi, Shaqiri, Ibrahimovic und Co. für Apps auf ihren Smartphones haben Was fragst du den Autoverkäufer, wenn du keinen VW mehr willst? Diese Fussballer-Namen geben dir Antworten auf Fragen, die du gar nicht gestellt hast Vom parkenden Bus bis zum selbstlosen Stürmer: 7 Gründe, weshalb wir den FC Chelsea alle lieben. Nicht! Dumm und Dümmer lachen sich kaputt: Diese 7 Platzverweise sind noch dämlicher als Fàbregas' Aussetzer Das sind die Top 25 der schrägsten Fussballer-Songs aller Zeiten Wie die lustig-frisierten Fellaini-Brüder beinahe die taktischen Pläne von Chelsea-Coach José Mourinho ruiniert hätten Grösser! Besser! Mehr! Mehr! Mehr! Der Transfer-Gerüchte-Generator ist jetzt noch sexyer! Sie gleichen sich wie ein Ei dem anderen – diese 10 Fussballer haben heimliche Doppelgänger Von «New Arrogance» bis «Yugo Boss» – diese Fussballer-Parfüms sollten dringend auf den Markt FIFA 16 ist draussen und wir haben uns so richtig ausgetobt: «CC» wechselt sich selbst ein, Granit Xhaka ballert auf seinen Coach Breel Embolo ist mit seiner gewagten Frisur nicht alleine – das sind die 40 schrägsten Fussballer-Fritten Wer spielt denn da im Achtelfinal gegen wen? Die Champions League in Emojis dargestellt Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Alle Leser-Kommentare