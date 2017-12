Sport

Fussball

Hier bricht Harry Kane Alan Shearers Tor-Rekord in der Premier League



Premier League, 20. Runde Tottenham – Southampton 5:2 Bournemouth – West Ham 3:3 Chelsea – Brighton & Hove 2:0 Huddersfield – Stoke City 1:1 Manchester United – Burnley 2:2 Watford – Leicester 2:1 West Brom – Everton 0:0 Liverpool – Swansea, 18.30 Uhr

United blamiert sich beinahe – Kane bricht Alan Shearers Tor-Rekord in der Premier League

Harry Kane schafft am Stephanstag einen Rekord: So viele Tore wie der Stürmer von Tottenham hat noch kein anderer in der Premier League in einem Kalenderjahr erzielt.

Im Spiel gegen Southampton gelangen Kane bereits in der ersten Halbzeit zwei Treffer zur 2:0-Führung (22. und 39. Minute). Mit seinen Toren Nummer 37 und 38 im Kalenderjahr 2017 übertraf er die Bestmarke von Alan Shearer aus dem Jahr 1995 (36 Tore für Blackburn Rovers).

Kane, der bereits am vergangenen Samstag beim 3:0 gegen Burnley einen Hattrick erzielt hatte und in der aktuellen Saison bei 18 Toren steht, traf nach der Pause auch noch zum 5:1. Letztlich war es für Tottenham der vierte Sieg in den letzten fünf Runden. In dieser Phase hat das Team aus London einzig gegen den Leader Manchester City verloren.

Chelsea feiert gegen Brighton & Hove Albion letztlich einen ungefährdeten 2:0-Sieg. Die Londoner brauchten aber bis in die zweite Halbzeit, bis der erste Treffer fiel. Dafür ging es dann schnell. In der 46. Minute stellte Alvaro Morata die Weichen auf Sieg. Keine Viertelstunde später machte Marcos Alonso mit dem 2:0 alles klar.

Keinen Sieger gab es im Schweizer Duell zwischen Aufsteiger Huddersfield Town und Stoke City, das 1:1 endete. Florent Hadergjonaj war beim Gastgeber nur Ersatz, Xherdan Shaqiri wurde bei den Gästen nach gut einer Stunde ausgewechselt.

Manchester United kann sich bei Jesse Lingard bedanken, dass sie beim Spiel gegen Burnley doch immerhin noch einen Punkt gewinnen. Die «Red Devils» nämlich in der ersten Halbzeit bereits mit 0:2 in Rückstand geraten.

Besonders sehenswert war der Freistoss-Treffer von Burnleys Steven Defour zum 2:0. Im zweiten Durchgang schaffte das Team von José Mourinho aber den Turnaround. Jesse Lingard verkürzte kurz nach Wiederbeginn und erzielte in der Nachspielzeit auch noch den Ausgleich.

Die Tabelle

bild: srf

Das Telegramm

Tottenham Hotspur - Southampton 5:2 (2:0)

Tore: 22. Kane 1:0. 39. Kane 2:0. 49. Alli 3:0. 51. Son 4:0. 64. Boufal 4:1. 67. Kane 5:1. 82. Tadic 5:2.

Manchester United - Burnley 2:2 (0:2)

75'046 Zuschauer.

Tore: 3. Barnes 0:1. 36. Defour 0:2. 53. Lingard 1:2. 91. Lingard 2:2.

Bournemouth - West Ham United 3:3 (1:1)

Tore: 7. Collins 0:1. 29. Gosling 1:1. 57. Aké 2:1. 81. Arnautovic 2:2. 89. Arnautovic 2:3. 93. Wilson 3:3.

Bemerkung: West Ham United ohne Edimilson Fernandes (verletzt).

Chelsea - Brighton & Hove Albion 2:0 (0:0)

41'568 Zuschauer.

Tore: 46. Morata 1:0. 60. Alonso 2:0.

Huddersfield Town - Stoke City 1:1 (1:0)

24'047 Zuschauer.

Tore: 10. Ince 1:0. 60. Sobhi 1:1.

Bemerkung: Huddersfield ohne Hadergjonaj (Ersatz), Stoke mit Shaqiri (bis 65.). (abu/sda)

