Supercard plus: «Kann ich das kontaklose Zahlen deaktivieren»?



Bild: KEYSTONE

«Wie kann ich das kontaktlose Zahlen auf meiner Karte deaktivieren»?

Roman (34): Ich habe eine Supercard Plus von Swisscard. Die Funktion «kontaktlos Bezahlen» passt mir überhaupt nicht. Ich kann bei Swisscard keine Anleitung finden, dieses Missbrauchsrisiko abzuschalten. Was muss ich tun?

Jean-Claude Frick / Comparis

Lieber Roman

Die Kontaktlos-Zahlen Funktion Deiner Karte lässt sich nicht deaktivieren. Der in der Karte eingebaute NFC Funkchip kann nicht abgeschaltet werden. Es gibt im Internet zwar Anleitungen, wie der Chip mechanisch zerstört werden kann. Aber meist ist die Karte damit auch gleich unbrauchbar. Deshalb rate ich davon ab, an der Karte herumzubasteln.

Vorteile der Kontaktlos-Zahlen Funktion

Bei Beträgen unter 40 Franken muss beim kontaktlosen Bezahlen kein PIN Code eingegeben werden. Es reicht die Karte ans Zahlterminal zu halten. Das ist bequem und spart Zeit. Die Übertragung ist auch sicher. Sie funktioniert nur, wenn die Karte direkt ans Lesegerät gehalten wird.

Contentpartnerschaft mit Comparis.ch Dieser Blog ist eine Contentpartnerschaft mit Comparis.ch. Die Fragen in dieser Rubrik wurden dem Kundencenter von Comparis gestellt und von Experten beantwortet. Die Antworten werden als Ratgeber in dieser Rubrik veröffentlicht. Es handelt sich nicht um bezahlten Inhalt. (red)

Können kontaktlos-Zahlkarten missbraucht werden ?

Theoretisch könnte sich jemand mit einem Lesegerät ganz nah an Dich und Dein Portemonnaie stellen und versuchen, die Daten vom NFC Chip auszulesen. In der Praxis kommt das aber sehr selten vor. Es reicht zum Beispiel nicht, sich einfach neben Dich zu stellen, um den Chip Deiner Karte zu aktivieren. Falls Du also Deine Karte nicht herumliegen lässt oder verlierst, brauchst Du Dir keine Sorgen zu machen.

Zusätzlich solltest du aber regelmässig die Kontoauszüge kontrollieren und Dich bei verdächtigen Transaktionen sofort beim Kartenherausgeber melden.

Wie schütze ich meine NFC Karte ?

Ein zusätzlicher Schutz für die Karte ist angesichts der guten Kontrollmöglichkeiten und des doch relativ geringen Missbrauchsrisikos nicht zwingend. Für besonders vorsichtige Personen gibt es allerdings spezielle Etuis aus Metall zur Aufbewahrung von Kontaktlos-Zahlkarten. Dabei wird der Funkverkehr abgeblockt. Auch Portemonnaies mit speziellen Fächern zur NFC-Chip-Blockierung sind im Handel erhältlich.

Viele Grüsse von Comparis.ch

