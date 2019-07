Blogs

«Offenes Cabrio-Dach bei Gewitter: Zahlt die Versicherung?»

Reto (51): «Beim Gewitter neulich stand mein Cabrio mit offenem Dach vor dem Haus. Meine Versicherung will den Schaden nicht bezahlen, obwohl ich eine Vollkasko-Deckung habe. Ist das rechtens?»

Andrea Auer / Comparis

Lieber Reto

Die Versicherung muss dir den Schaden nicht bezahlen. Elementarereignisse sind zwar über deine Teilkaskoversicherung gedeckt. Bei Schäden in Verbindung mit Wasser beschränkt sich der Versicherungsschutz jedoch auf Hochwasser und Überschwemmungen. In den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) sind die gedeckten Elementarereignisse abschliessend aufgelistet: Direkte Einwirkung von Regen zählt nicht dazu.

Vollkasko oder Parkschadendeckung helfen nicht

Auch deine Vollkaskoversicherung bringt dir in diesem Fall nichts. Vollkasko ist die Kombination aus Teil- und Kollisionskasko. Letztere deckt Schäden am eigenen Auto im Fahrbetrieb durch plötzliche äussere Einwirkung. Im geparkten Zustand übernimmt die Vollkaskoversicherung nur durch mutwillige Handlungen Dritter entstandene Schäden. In deinem Fall müsste der Schaden also durch eine unbekannte Person verursacht worden sein: etwa durch absichtliches Verschütten von Flüssigkeiten auf die Ledersitze deines Cabrios.

Im Übrigen bezahlt die Vollkaskoversicherung auch Parkschäden. Bei jedem Vollkaskofall wird jedoch der Selbstbehalt in Rechnung gestellt. Ausserdem kann es ohne Bonusschutz auch zu einer Rückstufung kommen. Das wiederum bedeutet höhere Prämien. Mit dem Zusatzbaustein «Parkschaden» entfallen der Vollkaskoselbstbehalt und die Prämienrückstufung.

Auch wegen Diebstahl: Verdeck jederzeit schliessen

Am besten schliesst du das Verdeck deines parkierten Cabrios also jederzeit. So ersparst du dir nicht nur Ärger wegen möglichen Vandalenakten oder Wetterkapriolen, sondern auch aufgrund von Diebstahl – vor allem auf öffentlichen Parkplätzen und bei längerer Parkzeit. Für Diebstahl von Gegenständen bei offenem Verdeck gilt in der Regel: Sind Originalteile fest im Auto verbaut, muss deine Teilkaskoversicherung dafür aufkommen. Kommen jedoch persönliche Wertgegenstände abhanden, sind diese nur über deine Hausratversicherung versichert, sofern du den Baustein «einfacher Diebstahl auswärts» mitversichert hast. Der Baustein «mitgeführte Sachen» in deiner Autoversicherung deckt diesen Schaden nicht.

So oder so ist Vorsicht geboten. Denn mit offenem Verdeck ist unter Umständen kein voller Versicherungsschutz mehr gegeben. Die Handhabung solcher Fälle ist jedoch von Versicherung zu Versicherung verschieden.

Willst du also auf Nummer sicher gehen, lässt du keine Wertgegenstände im Auto liegen oder schliesst das Dach auch dann, wenn du nur kurz zur nächsten Bäckerei gehen willst.

Viele Grüsse von Comparis.ch

