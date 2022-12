Würde sich uns der wahre Gott offenbaren, könnte viel Elend vermieden werden

16 Dinge, die mich an der Geschichte von Sodom und Gomorrha irritieren

Der vielleicht grösste Nutzen einer eindeutigen Gottesoffenbarung wäre aber, dass all die religiösen Konflikte wegfallen würden. Und davon gibt es auch heute noch viele. Konflikte, die viel Leid und Elend in die Welt bringen.

Würde sich der wahre Gott offenbaren, fiele auch der Konkurrenzkampf weg. Glaubten alle Menschen an den einen wahren Gott, müssten wir vermutlich auch nicht um seine Gunst buhlen, ihm nicht in Kirchen, Moscheen oder Tempel huldigen und ihn nicht verehren. Es würde uns Menschen ausserdem metaphysische Sicherheit geben. Wenn wir das Geld, das Glaubensgemeinschaften durch Spenden und Steuern einsacken, für soziale Zwecken nutzen könnten, müsste wohl niemand mehr auf dieser Welt hungern.

Wenn es den einen wahren Gott oder die wahren Götter einer Religion gibt, wie die grosse Mehrheit der Menschen glaubt, wäre es ein Segen, wenn er die Ungewissheit ein für alle Mal beseitigte. Man denke nur an die freigesetzten Energien und Ressourcen, die sinnvoller eingesetzt werden könnten.

Für einen allmächtigen Schöpfer müsste es doch ein Leichtes sein, Zeichen zu setzen und Signale zu senden, die keine Fragen mehr offenlassen würden. Warum tut es der Schöpfer nicht, warum versteckt er sich? Es gibt nur drei plausible Erklärungen: Er kann es nicht, er will es nicht oder es gibt diesen allwissenden Gott nicht. Oder eben die allmächtigen Götter.

Einen Gottesbeweis könnten nur der wahre Gott oder die Götter der einzig wahren Glaubensgemeinschaft – zum Beispiel des Hinduismus – selbst erbringen. Sie müssten sich in einer konkreten Weise der Menschheit offenbaren, die keine Zweifel mehr an ihrer Existenz zulassen würde.

